民眾上網示警，關西驚見「強賣黨」，專門強迫老人家買東西。（翻攝臉書社團《關西人》）

有民眾上網示警，新竹關西鎮上有男子開著小貨車，專挑老人家強迫賣東西，不顧老人家拒絕，直接走進屋內，把肉圓塞進冰箱，老人家不敢拒絕只能付錢。消息曝光，不少民眾也紛紛回應遇到類似狀況，遭強迫推銷，還曾有老奶奶被硬塞1000元的冰棒，站在原地哭。關西分駐所也注意到此訊息，提醒鄉親，如無此方面需求可以不開門、拒絕其進入住宅，若遇有強行進入住宅或是強迫購買等情，請立即撥打110報案。

有民眾在臉書社團《關西人》貼出一台小貨車照片並發文：「家裡有老人家的鄉親要多注意，這個賣肉圓的直闖屋內，強迫交易，賣肉圓賣到山裡來了，老人家被迫買了肉圓，太可怕了」。指出對方「硬提了二包肉圓就往屋裡走，直接塞冰箱」。

且這似乎並非偶發事件，有網友回：「昨天中午在九讚頭轉彎處吃麵，之前強迫我女兒買1000元冰棒，害我拿去竹東送朋友吃。」、「芋頭冰&湯包&肉圓&抓餅這些一開始說免費試吃然後強迫推銷家裡老人家常常會因為有試吃然後不好易似不跟他買」、「我遇上而且要4位數字的肉圓，沒煮熟的，自行進入社區還騙人說有人要買」、「夏天就買冰、說是彰化社頭或是溪湖的拿給老人家試吃不用錢，吃完後就到老人家裡說一盒多少錢，多少錢要買幾盒」。

還有網友說：「常有碰到這種事發生，一盒冰棒10支最少500元，很多長輩被騙吃了冰棒買ㄧ盒兩盒了事，因為鄉下警察少出現他才會恐嚇老長輩非買不可，我看過老奶奶買一盒1000的冰棒，問老奶奶如此貴的冰棒為何要買，他說被請吃一支冰棒，冰棒是硬塞給他的，然後說（甲跨賣偽係辣）老奶奶手拿著冰棒不敢吃看者冰棒融化說浪費要還給他，冰販說融化才要還給我拿有這道理，奶奶吃了就問好不好吃，奶奶說好吃，冰販手拿的一盒冰棒直接塞給老奶奶說1000就好，老奶奶說這麼貴不想買，冰販開口（幹ㄨ娘甲冰免疾）最後奶奶買了一盒冰棒站在原地哭！這是我在湖口鄉和興鄉下看見的，小貨車寫著，賣台中草湖芋頭冰，這台小貨車事後在新豐，關西多會看到！這種人只有老天才有辦法收拾他！」。

關西分駐所也注意到這則訊息，也在貼文下方留言：「有關是類販售商品事宜，鄉親如無此方面需求可以不開門、拒絕其進入住宅，若遇有強行進入住宅或是強迫購買等情，請立即撥打110報案專線，或下載警政服務app使用視訊報案功能，該功能可將報案時現場人車影像上傳，警方會派員前往協助。本案雖然目前尚未接獲民眾報案提告，惟本所會查明照片中車輛、聯繫使用人提醒勿有強迫交易行為。」。