基進黨海報上被王嫌寫上「又在騙」3個字（讀者提供／程炳璋台南傳真）

基進黨在台南市北區張貼的公投海報上月底遭人惡意撕毀，貼上「公投，四個同意，台灣肆喜」的紙條，15日同一地點再遭人寫上「又在騙」，警方循線追查，16日在台南公園將王姓嫌犯逮回，依照毀損罪函送台南地檢署偵辦。

64歲王嫌設籍善化區，卻居無定所，最近暫時落腳安定區，平日騎腳踏車來回市區，11月30日在北區鴨母寮菜市場旁，看見台灣基進黨張貼「四個不同意」的帆布條，不但將其扯下，並另外貼上「公投，四個同意，台灣肆喜」的紙條。

警方受理偵辦一直毫無進展，不料王嫌15日再到同一地點，又看見基進黨台南黨部主委李宗霖的公投主張看板，再以麥克筆在布條上寫「又在騙」，這回毀損字樣先遭巡邏的員警發現。

警方加強王嫌住處與出沒地點埋伏守望，但他居無定所，又不使用手機與網路，警方追查一度膠著，最後憑著他的作案時的穿著認人，16日在台南公園將他逮捕。

王嫌落網時坦承下兩件毀損罪，警方見他行李內還放著一堆古書，看似是喜歡看書的斯文人，他供稱是不滿公投4個不同意的意見，才會扯落基進黨海報布條，並四處張貼4個都同意的紙條。說明毀損行為並非針對特定人士。警方表示將繼續追查王嫌是否有犯下其他毀損案。

李宗霖對此案件表達遺憾，認為寫上「又在騙」的人，其實是長期被國民黨詐騙的受害者，國民黨以前跟大家說要反攻大陸、消滅共產黨，現在卻跟中共眉來眼去，甚至透過公投、罷免來擾亂台灣民主，透過謊言來擾亂台灣的政局，相信真正的台灣人都看在眼裡。