許多人辛苦工作了好幾年，還是不見升職加薪的機會，運勢命理網站靈匣網指出，太陽、上升星座在巨蟹座、雙魚座、摩羯座的人，一到2022年人生就像開外掛一般，做什麼事都順利無阻，工作上還能迅速晉升高位，是發展事業的最佳時機。

▍巨蟹座

巨蟹座2022年在工作上有事半功倍的好運，上半年會感覺到話語權有明顯的增加。在會議、工作上的良好表現讓你們獲得更多展示自己與被認可的機會。這會使你們在事業上更有幹勁，對自己有更高的要求，整個人散發出認真、專注、上進的魅力。

下半年可以通過參與某個重要項目而升職為團隊或部門的負責人，收入也因此提升，也有機會因為突出表現，有被人挖角的可能，或許可以順勢進入更好的公司。想要創業或是有副業的巨蟹座，2022年會有機會自立門戶，或是與人成功合夥開展小事業。

▍雙魚座

2022年對雙魚座的人而言是關鍵的轉型時期。你們所在的職場會出現或大或小的調動，比如公司的業務進行方向性的大調整，部門的重組、人員的調動等等。雖然新的環境會帶給你們不少壓力，但這種不適應會成為你們奮發向上的燃料。注意處理好職場關係，盡量減少人際上的摩擦，尤其需要注意維護自己與長官之間的關係，事業上有機會往上跨一大階。

建議這一年面對工作任務，少一份猶豫，多一份果決，更容易提升職場競爭力和自身能力，為自己升職加薪打下好基礎。部分人可能會在年後跳槽，這一年也非常適合事業轉型，做好情緒管理，並且篤定自己的目標，你們將會迎來新天地。

▍摩羯座

2022年，摩羯座的上進心又有所增強，不僅工作目標明確，並且有規劃、有行動力。上班族上半年的工作節奏有逐漸加快的趨勢，且有加班的跡象。你們可能會被指派超出能力範圍之外的事情，但先不要急著拒絕，也不用感到太有壓力，相信自己可以勝任。如此一來自己的能力將會提升，或許職位還能夠因此晉升。

對於有換工作、有求職意向的人，2022年也是你們尋找更好平台的有利時機。但有最好不要太依賴自己在各大求職網投遞的履歷，可以試試通過人脈關係尋找機會，沒事問問之前的同事或者學長姐，有沒有可以介紹的工作機會，反而能找到不錯的好工作。