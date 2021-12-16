12月18日公投，倒數最後不到2天，各政黨及正反雙方卯足全力催票。根據資深媒體人黃暐瀚所做網路最新投票民調，結果顯示，投下「4個都同意」的比例高達78%，「四個都不同意」比例為4%，選擇「其他投法」為11%，選擇「不投」比例僅6%。

4大公投案，網路最新民調。(圖/翻攝自 黃暐瀚Youtube頻道)

黃暐瀚16日晚間在臉書發文表示，「民調可信、人心難測」，從歷次的選舉結果來看，民調，是可信的。但投票率，卻抓不準，是五成投票率？還是六成？或者不到五成？這個「人心」，沒人抓得準。

他坦言，對於1/4門檻的公投來說，投票率特別重要，投票率的高低，會直接影響公投的結果。也許是因為陳柏惟罷免案意外失算後，想要奮起；又或許是蔡總統太過不想複製2018的縣市長敗選經驗，這次民進黨全黨上下總動員。

從「口號聽到」（四個不同意喊得響亮）、「路口看到」（全台民代天天站路口拜票）、「便當吃到」（造勢場合，適當飲食不違法）、「簡訊收到」（最近幾天，簡訊狂發，甚至到12/18當天，都還可以繼續宣傳），最後一點是，蔡總統要求必須讓817萬民進黨支持者，確保「四個不同意」指令，已經讓大家通通「知道」。

黃暐瀚直言，民進黨讓「公投變選舉，選舉變直銷」！綠營拼「五到」，藍營呢？藍營最後一週的主軸，只有「侯友宜不團結」。再說一次，公投結果，看投票率，但從選務的操作與技巧來看，民進黨像是開著跑車在衝，國民黨，則是騎著腳踏車在跑。而且還是只有一個踏板的腳踏車。