總統蔡英文15日在高雄民進黨中常會時表示，如果「民粹凌駕民主，政策反反覆覆，外商還能放心投資台灣嗎？」對此，網友反應驚人，「塔綠班民粹一直都凌駕民主，還好意思嘴？」「是誰在民粹？不就是妳嗎！？」「只能投4個同意了」！

民進黨15日中常會移師高雄，身兼黨主席蔡英文總統今表示，過去常說「好想贏韓國」，現在就是關鍵的時刻。蔡英文強調，這次的公投，不只是政策的公投，更是對台灣經濟發展的選擇。

蔡英文呼籲，如果覺得台灣的經濟發展，現在是在正確的方向上，請大家投下四個不同意，讓台灣更有力。

蔡英文也強調，南台灣的投資要落實，不能缺少穩定的民主環境。如果「民粹凌駕民主，政策反反覆覆，外商還能放心投資台灣嗎？」尤其是在南台灣進來的投資越來越多。

對此，網友反應超驚人，紛紛留言表示，「民粹若凌駕民主？是在講什麼？」「妳就是最大的民粹！」「塔綠班民粹一直都凌駕民主，還好意思嘴」、「贊成妳的都是台灣隊，只要反對妳的都是民粹？」「是誰在民粹？不就是妳嗎！？」、「好笑欸，她是在說她自己嗎？」、「你說的不就是民進黨嗎？」、「我執政你們都是民粹，我在野怎麼野蠻都是民主」、「只能投4個同意了」！

（取自網路）