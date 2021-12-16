friDay影音公佈2021十大日劇排行。（friDay影音提供）

friDay影音公佈2021十大綜藝節目排行。（friDay影音提供）

遠傳friDay影音今公布「2021年終排行榜」，揭曉在電影、綜藝、動漫、日劇、日影、韓劇、韓影等七大類別中，最受會員們喜愛的年度十大作品排行榜，回顧整個2021年，friDay影音不僅全年收視總人口大增7成，線上付費會員也飆增1.7倍，戲劇類收視人次更首度超越電影大幅成長翻倍，因應新冠疫情打亂全球各大影業規劃，好萊塢強檔電影紛紛推遲上映的現象，friDay影音加強主打每月推出獨家日、韓劇的方針也獲得了台灣觀眾們以數字給予的肯定。

以目前國人普遍最愛的日、韓劇領域來說，相較於2020年的friDay影音韓劇排行榜，今年十大韓劇的觀看總次數便比去年增加了逾1.55倍，由收視人數創下平台歷史新高的《哲仁王后》奪下冠軍，比去年排行首位的《浪漫醫生金師傅2》觀看次數還高出1.5倍，韓劇類年度排行榜的二、三名則分別是李帝勳主演熱血復仇劇《模範計程車》，及由文佳煐、車銀優與黃寅燁主演校園浪漫喜劇《女神降臨》，位居第8名的《現正分手中》，上線不滿1個月便衝進十大榜單，不僅帶動friDay影音11月新用戶暴風成長10％，首2集的收視人次更達到了以往獨家跟播作品逾3倍以上，寫下平台戲劇新紀錄的同時，也令人更加期待後續的熱度與觀看流量。

日劇排行榜的部份，在最齊全的片單、卡司加持之下，friDay影音今年的日劇觀看次數也成長了3成之多。2021年日劇TOP10的前3名分別是「國民老婆」新垣結衣的《月薪嬌妻特別篇》、深受文青型觀眾喜愛的松隆子《大豆田永久子與三個前夫》，及綾瀨遙搭配高橋一生主演的交換靈魂懸疑劇《天國與地獄》，春季檔青春群像劇《喜劇開場》和高人氣IP續作《東大特訓班2》也緊追在後分列四、五名。榜單內總計有5部獨家日劇，其中只有本週即將完結的《派遣女醫X》第7季是唯一衝進榜內的秋季檔日劇，除體現出該劇之熱門，亦可看出日劇間的競爭激烈。FB粉絲團「哈日劇」團主Kaoru對此點評表示，今年5月新垣結衣與星野源宣佈結婚，帶動了《月薪嬌妻》及特別篇的收視，奪下年度第一完全不意外。

此外，friDay影音2021年的綜藝類觀看次數也增加逾2.5倍，榜首依舊是長青韓綜《Running Man》蟬聯寶座，第2名則是由國產明星寵物真人實境秀《極島冒險 溜浪玖壹壹》擊敗各家韓綜奪下榜眼，今年10月秉持「最強售後服務」理念購入跟播的《機智山村生活》更以短短2個月的統計期間強勢攻上第4名，王牌製作人「羅PD」羅䁐錫及天王級主持人劉在錫都各有3部作品攻進前10名，今年最具話題性的實境男女配對節目《換乘戀愛》亦位列其中，反映出平台內容不僅限於日韓強檔，多樣化的題材均可滿足會員們的喜愛。至於動漫類收視也成長6成，前3名分別是《PUI PUI天竺鼠車車》、《咒術迴戰》、《進擊的巨人Final Season》，4到10名中也可見到《鬼滅之刃》、《蠟筆小新》、《名偵探柯南》等經典IP。