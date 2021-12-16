國家發展基金管理會辦理「創業天使投資方案投資成果記者會」，國發會主委兼國發基金召集人龔明鑫表示，創業天使投資方案自107年5月正式啟動以來，通過165家新創事業、投資金額近24億元，國發基金日前通過管理委員會，決議將天使方案加碼至50億元；龔明鑫寄主會上喊話，若有需要的話，加碼到百億也沒問題。

為了建構新創事業投資機制、打造國內天使投資環境，國發基金扮演資金點火角色，從107年5月辦理創業天使投資方案，近1年半的時間，投資金額已經倍數成長，帶動民間投資人共同挹注新創事業約54億元，促進新創產業總投資金額逾77.26億元；創業天使投資方案申請投資案核准通過率達66.53％，也顯示國發基金對新創事業高度支持意願。

龔明鑫表示，國發基金多管齊下協助新創事業，像今年5月受台灣受到本土COVID-19疫情影響，新創公司也遭到衝擊；國發基金有鑑於新創公司處於產品研發及業務擴展階段，110年6月推出紓困4.0「協助新創事業紓困融資加碼方案」，將利息補貼提高、信保成數加到十成、信保手續費由政府支應等優惠措施，協助新創度過難關。截至110年12月7日止，累計提供768戶企業信用保證，協助企業向銀行融資80.07 億元。

這次投資成果主題「國發天使匯聚50」即象徵國發基金天使創業投資方案至今已匡列50億元資金規模，不間斷的為國內新創注入活水，持續扶植台灣新創事業發展，未來可再依新創事業資金需求提高匡列額度至100億元。

創投公會理事長邱德成指出，過去兩年因為COVID-19的疫情延燒，對新創團隊的營運及開拓市場非常不利，但是國發會協助新創團隊的腳步並沒有放慢，天使基金投資方案從10億加碼到20億，20億再加碼到現在50億，再再顯示國發會對國內新創事業的重視。

有政府的協助，新創團隊度過疫情難關，邱德成表示，也帶動國內創投加碼投資新創的新氣象，創業天使方案是育成台灣獨角獸生生不息的火苗；今年台灣締造兩隻獨角獸，APPIER跟91APP，證明台灣公司的潛力。

記者會邀請天使方案所投資的熵碼科技公司、飛達智能公司、生通公司、艾滴科技公司、邑流微測公司、福寶科技公司及思哈（Hahow）公司等7家新創事業於投資成果記者會中展示其營運及研發成果。