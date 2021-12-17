大陸女星金銘是童星出身，8歲演出瓊瑤電視劇《婉君》飾演小婉君一炮而紅，金銘不只哭戲了得，加上她一雙無辜大眼惹人喜愛，讓金銘一夕爆紅，堪稱當時最夯的童星，不過隨著金銘回歸校園後，卸下明星光環、專心讀書的她，還爭氣考上北京大學國際關係學院，現在金銘已是41歲的熟女，保養有術的她，擁有招牌圓滾滾大眼睛和凍齡臉蛋，說金銘是美魔女一點都不為過。

當年只有8歲的金銘，不只有一雙圓滾滾大眼睛和精緻五官，金銘演技更是了得、完全不輸專業演員，尤其是難度高的哭戲也難不倒她，表情、情緒細膩又到位，也讓金銘一演瓊瑤電視劇《婉君》的小婉君就一炮而紅，堪稱當時超最夯童星。

8歲的金銘一演瓊瑤電視劇《婉君》的小婉君就爆紅，成為一代童星代表。（圖／本報系資料照片）

金銘專業演技讓她成為瓊瑤的御用童星，接著在瓊瑤劇《雪珂》、《望夫崖》、《青青河邊草》、《梅花烙》都可以看到金銘的演出，金銘雖然以一系列瓊瑤劇爆紅，不過隨著她逐漸長大，金銘也回歸校園讀書，她更靠著苦讀，順利考上大陸最高學府北京大學，就讀國際關係學院。

金銘以《婉君》成為她的代表作，在課業上則是高學歷明星，不過在感情路上，她至今仍小姑獨處，金銘在多年前還被陸媒報導指她嫁給同學、富商安玉剛，金銘事後在微博爆氣撇婚訊，強調安玉剛不是她同學、也不是她老公。

金銘從當年的童星蛻變為熟女，現在的她已擺脫童星的稚氣，上個月剛過41歲生日的金銘更是凍齡，她和兒時一樣有一雙圓滾滾大眼睛，保養有術的金銘還是美魔女，肌膚白皙、臉蛋凍齡，沒有讓歲月在她臉上留下痕跡。

保養有術的金銘看不出已41歲。（圖／取材自金銘微博）

金銘雖然已經淡出螢光幕前，不過偶爾還是會在網上更新近況、在直播露面，但金銘仍難逃酸民嗆她是：「童星殞落、年過40像大媽」，對此，金銘則感嘆，外界已經習慣她的童星模樣「很多人是不希望我長大的，我只是犯了一個童星會犯的錯誤」，同時，金銘也霸氣說：「很抱歉，我沒有長成大家希望的樣子，但是，我活成了我自己喜歡的樣子」，最後，金銘也強調：「希望大家不要再叫我小金銘了，我姓金，不姓小」，霸氣回應被讚爆。