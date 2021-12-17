每逢聖誕節，高雄空大校園佈滿浪漫燈海，校園妝點美不勝收！今年以乘載夢想的「天外奇蹟」熱氣球為主題花燈，搭配閃著銀白光芒6米高的「生命之樹」、聖誕禮盒花燈，以及彷彿置身藍色大海的水母光廊，吸引師生搶拍，成了網紅必拍的打卡熱點。

全誠建設董事長翁玉珠校友捐贈高雄空大「知識如海」3D立體彩繪，鯨魚躍出水面活靈活現。(圖/高雄空大提供)

歲末以聖誕點燈號召校友回娘家辦桌活動，是高雄空大校長劉嘉茹的發想與創舉，受到校友總會支持，於創校20週年首創第一屆校友回娘家辦桌活動，連續辦理五屆，席開百桌、盛況空前，是繼該校招生人數創新高後，校友能量與學校榮譽最輝煌的時刻。高雄空大校友獲獎無數，計有廣播類、電視類五座「金鐘獎」、「第21屆公共工程金質獎」土木類特優獎、全國性美術大獎、績優公務人員、全國青年獎章、考取律師、通過國考等各類公職，彰顯該校辦學成效與品質。

劉校長任內打響高雄空大知名度，改善學校軟硬體設施，在校學生人數成長近四成，選課人次成長六成。於全國開設23處校外班，於東南亞開辦3處境外班，透過多元媒體教學，普及全民參與正規教育，藉此將高雄市行銷至全國各地甚至海外；尤其從各縣市到離島原鄉開辦的「警察專班」，每年讓3,000多人次第一線的維安警政人員受惠；期間，「國家文官學院高雄園區」以協力合作模式設立於高雄空大，開辦勞工大學、部落大學、樂齡大學及各類推廣教育，豐富成人學習活動，也推動終身學習理念，所以近年來企業家、教師、醫師、民意代表、藝文工作者、軍警等專業人士為提升工作專業知能到高雄空大修讀第二個學位者有增多趨勢。

近年來高雄空大校園增添多處藝文休閒空間，3D立體彩繪、「邁向空中殿堂」馬賽克壁畫、美濃藝術家曾文忠駐校作畫，並積極改造校園廁所，如廁環境明亮舒適、美感功能兼具；日前完成校園綠建築立體綠化及綠屋頂工程，深獲師生好評與讚賞。校園空間優雅變身，讓師生舉目所及盡是創意與藝術，無形中提升美學素養、陶冶心性，也紓壓身心，吻合高雄空大所標榜的快樂幸福的實用大學。

高雄空大校園「邁向空中殿堂」馬賽克藝術壁畫寬4公尺、高10公尺，下方張開的羽翼，站立其中拍照，猶如身長翅膀翱翔在幸福雲端。(圖/高雄空大提供)

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