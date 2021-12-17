菲律賓北部巴丹省（Bataan）首府巴朗牙（Balanga）的購物中心，多年來持續流傳可怕的都市傳說，每天早上銷售員進入購物中心準備營業時，地板上都會出現神秘幼童腳印，而且是只有「一隻腳」的腳印，有時候甚至會伴隨泥印、油漬、甚至是血跡，讓不少人嚇破膽，不過店家卻相當開心，部份店員認為這些腳印能為當天業績帶來好運。

《菲律賓每日詢問者報》（Philippine Daily Inquirer）旗下娛樂媒體「InqPOP!」報導，有一段時間，菲律賓網友間瘋傳巴朗牙當地購物中心有神秘的幼童腳印，腳印看起來像是有孩童在購物中心內的不同攤位走動，而且不同的商場都有出現這些神秘腳印。

有網友表示這些腳印已經存在多年，甚至超過10年，每天銷售員到櫃上準備營業時，都會看到一名幼童的腳印，有時候腳印甚至摻了泥印、油漬和血跡，每晚，「腳印會從一個攤位移動到另一個攤位，前往不同商場。」

也有些時候，腳印旁還伴隨一名大人的腳印，甚至還有人拍到6根腳趾頭的腳印。奇怪的是，當銷售員試圖擦掉腳印時，又會出現其他腳印。

還有網友表示，自己的姊姊在商場工作10年，曾經聽到客人對著空著的椅子講話，問說「你在幹什麼」，對方說有看到一名幼童抱著兩條腿坐在椅子上。

這則都市傳說嚇壞許多菲律賓網友，不過部份銷售員卻不覺得害怕，反而視為幸運物，認為這名不知長相的幼童決定在他們的攤位附近玩，會保佑當天有好的銷售業績。

不過也有人對此不以為意，認為只是露宿街頭的孩童晚上跑進商場玩。有網友打槍這項說法，指出商場保全並不會讓流浪的孩童進入商場，更不可能讓顧客光著腳丫進入商場，把地板弄得髒兮兮。

文章來源：This story about a mysterious ‘baby footprint’ at Balanga malls will keep you awake tonight

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