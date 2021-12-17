菲律賓北部巴丹省（Bataan）首府巴朗牙（Balanga）的購物中心，多年來持續流傳可怕的都市傳說，每天早上銷售員進入購物中心準備營業時，地板上都會出現神秘幼童腳印，而且是只有「一隻腳」的腳印，有時候甚至會伴隨泥印、油漬、甚至是血跡，讓不少人嚇破膽，不過店家卻相當開心，部份店員認為這些腳印能為當天業績帶來好運。

《菲律賓每日詢問者報》（Philippine Daily Inquirer）旗下娛樂媒體「InqPOP!」報導，有一段時間，菲律賓網友間瘋傳巴朗牙當地購物中心有神秘的幼童腳印，腳印看起來像是有孩童在購物中心內的不同攤位走動，而且不同的商場都有出現這些神秘腳印。

有網友表示這些腳印已經存在多年，甚至超過10年，每天銷售員到櫃上準備營業時，都會看到一名幼童的腳印，有時候腳印甚至摻了泥印、油漬和血跡，每晚，「腳印會從一個攤位移動到另一個攤位，前往不同商場。」

也有些時候，腳印旁還伴隨一名大人的腳印，甚至還有人拍到6根腳趾頭的腳印。奇怪的是，當銷售員試圖擦掉腳印時，又會出現其他腳印。

Six fingers 😱 — HIV Diary (@hiv_diary) October 17, 2018

還有網友表示，自己的姊姊在商場工作10年，曾經聽到客人對著空著的椅子講話，問說「你在幹什麼」，對方說有看到一名幼童抱著兩條腿坐在椅子上。

One of her story (kinwento lang din sa kanya) may isang costumer na nagsalita daw "anung ginagawa mo jan?" Looking to an empty chair. May bata daw dun na nakaupo. Yung upo na yakap yung dalawang paa tapos nakadukdok sya sa tuhod nya. Creepy. — RY 👑 #LabanLeni2022 🇵🇭 (@ryanx2fer_art) October 18, 2018

這則都市傳說嚇壞許多菲律賓網友，不過部份銷售員卻不覺得害怕，反而視為幸運物，認為這名不知長相的幼童決定在他們的攤位附近玩，會保佑當天有好的銷售業績。

不過也有人對此不以為意，認為只是露宿街頭的孩童晚上跑進商場玩。有網友打槍這項說法，指出商場保全並不會讓流浪的孩童進入商場，更不可能讓顧客光著腳丫進入商場，把地板弄得髒兮兮。