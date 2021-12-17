嫌犯朱明福（黃衣者）最終被判處無期徒刑定讞，圖為朱嫌由法警押解進入法庭的情形。（中時資料照／沈揮勝攝）

2011年震驚全國、造成恐慌的南投縣信義鄉農民集體中毒4死命案，下毒行凶的朱明福，僅因不滿王姓同居女友另嫁他人，竟把含有劇毒的葡萄催芽劑摻入米酒中，致王女等4人中毒死亡，最高法院考量他犯後坦承犯行，主動供出行凶過程，判處無期徒刑定讞，讓他逃過一死。

這起案件案發時舉國震驚，甚至一度傳出農民使用農藥出了問題，造成人心惶惶，後來為了釐清真相，檢警數度封村，採樣檢查，最後才確認是預謀的毒殺命案。

檢方起訴指控，62歲的朱明福，在信義鄉東埔村種番茄認識王女，2人在2010年4月間在工寮同居，同年10月，朱男到屏東打工，王女轉到林姓男子菜園打工而相戀，朱男想挽回已來不及，王女和林男在2011年2月登記結婚。

朱男因此萌生報復之心，他得知葡萄催芽劑無色、無味且有劇毒，預先購置一瓶，將約100毫升的葡萄催芽劑倒入米酒內。

遺留在事發現場遺留的米酒瓶。（中時資料照／沈揮勝攝）

工寮現場留下米酒瓶和水壺。（中時資料照／沈揮勝攝）

2011年6月30日，王女和丈夫吵架，帶著6瓶米酒跑來找朱訴苦，朱卻覺得被玩弄感情，等王女有幾分醉意，遂將毒酒混入未喝的4瓶米酒內，要王女帶回去喝。

同年7月5日，林姓男子、王姓女子和雇工田姓夫婦共進晚餐，將朱男下毒的米酒拿出來喝，4人隨即出現噁心、嘔吐，神智不情等症狀，相繼送醫急救後，中毒死亡。

朱明福早在年初即備毒準備報復，在獲悉舊情人王美永死亡後，還特別將當天的日曆打摺，「因為太愛她了，不願意忘記這個日子」。（中時資料照／沈揮勝攝）

本案從一審、二審、更一審都認定朱男能預見危害發生，卻執意下毒，認為他殺害林男及王女是確定故意、毒死王姓夫婦是不確定故意，將他依殺人罪判處無期徒刑。

2013年，案經上訴最高法院，合議庭認定朱男無前科，非泯滅人性、窮凶惡極之徒；犯後坦承犯行，主動供出行凶動機及下毒過程，足見尚非毫無教化遷善的可能，依殺人罪將他判處無期徒刑。

朱明福遭判刑定讞入獄後，聲請再審，他主張原確定判決認定員警在林姓男子住處扣得米酒及空瓶共8瓶，相較王女帶米酒5瓶至林的家中，增加3瓶，均未鑑定調查指紋或 DNA，亦未與證人對質詰問，即有可疑，不能證明王女等4人所飲用之毒米酒是他交付。

但最高法院認為，原確定判決佐以被害人病歷、扣案物品清單、筆記本、採證錄影翻拍照片、扣案米酒等證據資料，而認定4名被害人共飲該瓶摻有葡萄催芽劑的米酒致死，朱男以米酒瓶數量調查或酒瓶鑑定指紋或DNA聲請再審，不足以動搖原確定判決，駁回聲請再審。

※作者簡介：「社會老大」是一群資深的媒體記者，經歷許多社會事件、司法新聞採訪，看盡人間繁華，透過「社會9點檔」，帶領新舊閱聽人，回顧當年新聞事件，引以為鑑。