咖啡堪稱國民飲料，喝咖啡對心血管、肝臟健康也有幫助，但最近有個研究發現，喝咖啡後身體產生的代謝物可能對腎功能有害，是真的嗎？有腎病的人該怎麼辦？

以往咖啡被認為對肝、腎有保護效果，但刊登在權威期刊《美國腎臟科醫學會期刊（American Society of Nephrology）》的研究找出人喝下咖啡後，身體產生3種跟腎臟有關的代謝物，發現2種與破壞腎臟功能有關，這代表喝咖啡可能傷腎？

●大型研究找出2種代謝物可能傷腎

美國約翰霍普金斯大學的研究團隊蒐集了兩個大型研究、共4,854個受試者資料，兩個研究中都有超過50％的人每天喝咖啡、超過30％每天喝超過2杯咖啡，結果從中發現20種重疊的代謝物。

團隊近一步分析，從中找出3種與腎功能有關的代謝物，其中有兩者對腎臟有害。主要研究者、約翰霍普金斯大學公衛學院助理教授雷布霍茲（Casey M. Rebholz）指出，已經有大規模研究指出適量喝咖啡對腎臟有益，但研究找出兩種可能的有害代謝物，值得更多研究去探索。

●喝咖啡會傷腎？專家：沒那麼嚴重

看研究結果不禁擔心，難道喝咖啡會傷害腎功能？林口長庚醫院腎臟科主治醫師顏宗海指出，這個研究沒有說明咖啡對腎臟有益或有害，而是單純代謝物質的研究。此外，這是屬於流行病學的研究，很多因素會干擾結果，例如體質、飲食等等，研究也寫明，這些有害的代謝物可能跟抽菸有關，所以受到很多因素干擾，與實際情況有距離，不用那麼緊張。

美國西北大學預防醫學系的學者科利內斯（Marilyn Cornelis）為這篇研究，寫了一篇名為「咖啡代謝物和腎臟病──是解答還是困擾」的評論，當中也指出，咖啡富含綠原酸，能減少慢性腎臟病的風險，但對於該研究的結果，認為很創新，但離實際情形很遠，需要更多研究。「從代謝物的研究可以看到飲食和疾病之間的關聯，但無法避免受到受試者當時使用的藥物、飲食、基因等等影響。」

●注意咖啡因攝取量 腎臟病人也可以喝咖啡

腎臟病人也可以享受咖啡，咖啡因的量跟一般人其實沒有差別，「根據歐盟的建議，是每公斤體重5.7至6毫克；亞洲人體重普遍較西方人輕，所以1天可以抓300毫克左右，」顏宗海說。

台北馬偕紀念醫院營養師趙強則指出，腎臟病分5期，在第三A期腎絲球過濾率在45以上，血鉀不高、沒有水腫的症狀可以喝，「每杯用8至10克的咖啡豆沖煮一杯黑咖啡，每天2～3杯是可以的。」但如果腎絲球過濾率在30以下就要小心，一旦出現不適就要立刻停止飲用，若是洗腎的人就建議不要喝，「不論哪一期，喝咖啡前還是建議諮詢一下醫師或營養師。」

此外，因為腎臟病人需要飲食控制，尤其是蛋白質、鉀和磷，因此只建議喝黑咖啡，其他加牛奶、糖都應該避免，趙強提醒，牛奶雖然富含鈣質，但也是高磷食物，腎臟病人要避免，而三合一或二合一咖啡由於多是添加奶精，也不建議喝。

●腎臟病原因洗腎占一半 3B期腎功能難回頭

台灣是洗腎王國，有12％的（約270萬人）人有慢性腎臟問題，高居全球之冠，當中有9萬多人正在洗腎。顏宗海指出，腎臟病的原因包括：

1.糖尿病，占慢性腎臟病原因一半以上

2.慢性腎絲球炎，可能原因是體質遺傳、免疫失調

3.高血壓

4.腎結石

5.多囊腎

6.部分非類固醇止痛藥和吃來路不明的草藥

顏宗海提醒，一旦腎病階段來到3B期，也就是腎絲球過濾率來到30至44之間，腎功能就很難回到以往的狀態，所以發現有腎臟問題，就要開始從藥物和飲食上控制、延緩腎功能退化，包括低蛋白、低磷、低普林、少油、少鹽、少甜等等，延後甚至避免洗腎。