日前71歲的知名藝人蔡頭傳出確診罹患晚期肝癌住院接受治療，讓人不得不再次關心自己的心「肝」。台灣是肝病大國，據衛福部統計，每年約有13,000人死於慢性肝病、肝硬化及肝癌，且肝癌位居2020年十大癌症死亡率第二名。

●肝癌進展症狀多 醫師詳解5療法

如同許多癌症，肝癌早期無特殊症狀，隨著病情進展，可能出現上腹疼痛、食慾不振、體重減輕、黃疸、下肢水腫、腹水產生、吐血、急性腹痛等症狀。臺中榮民總醫院一般外科羅少喬醫師指出，現行肝癌治療包括肝臟移植、肝臟切除手術、射頻燒灼術、肝動脈栓塞手術以及服用標靶藥物、免疫療法等全身性的治療。

民眾該如何評估肝癌治療？羅少喬醫師分析，肝臟捐贈除了取得條件嚴苛，病人換肝後得長期服用免疫抑制藥物，較適合肝硬化嚴重，但肝癌不嚴重的病人。肝臟切除手術能把腫瘤完整切除，不過僅有約20%的病人適合手術。

傳統肝臟切除手術傷口約30公分，腹腔鏡手術則以5-9公分的傷口，加上3至4個0.5到1公分的小傷口進行。病人術後2年存活率近8成，5年存活率則約有54%。雖然術後復發率有7成，但仍有機會再次手術切除，也可在評估無法手術後，進行其他療法，因此肝臟切除是肝臟移植外，較能提升病人長期存活率的重要治療方式之一。

「射頻燒灼術是將探針戳入肝臟腫瘤內，利用電流給予能量殺死癌細胞。」羅醫師進一步指出，若肝臟腫瘤大於3公分，治療效果就較不理想。射頻燒灼術相當考驗醫師技術，燒灼位置過深或太淺都可能傷及周邊組織，此療法較適合肝硬化嚴重、無法切除肝臟，且腫瘤細胞小但位置深，周邊無重要血管的病人。

●肝癌有機會根除性治療 外科治療不再可怕

「這三種手術是肝癌僅有的根除性治療方式。」羅醫師補充，肝動脈栓塞手術是利用化學藥物、微脂體或放射性元素釔90等藥物，將供給腫瘤的血管進行栓塞，延緩腫瘤生長速度，平均存活期為20個月。

肝癌的全身性療法，以口服標靶藥物為大宗，透過抑制肝癌腫瘤生長達到治療目的。羅醫師坦言，亞洲病患的研究中發現，平均存活期只多出3個月。即使標靶藥物及免疫療法推陳出新，但病患存活期仍往往難以突破12個月。

縱觀肝癌治療，病患希望盡可能延長疾病無惡化存活時間，許多病患是在慢性肝炎疾病的追蹤下才發現罹患肝癌，無奈多數病患因害怕手術及相關併發症，對手術治療卻步而錯失了根除性治療的機會。

羅醫師指出，肝臟切除手術成功率高達97%，而亞洲病患其實是適合進行肝臟切除的群體，如今手術技術與術後照護進步，不只出血量少、疼痛度降低，也能大幅降低併發症發生，縮短恢復期。

●遭判定不能開刀？ 精密評估仍可爭取機會

臺中榮民總醫院能為肝癌患者提供高度精密的肝功能評估，「很多過去普遍認為無法進行肝臟切除的病患，只要經過精密且全面的肝功能評估後，仍有部分患者可接受肝臟切除治療。」羅醫師表示，提供病人安全舒適，且有信心接受治療的環境，是臺中榮民總醫院相當注重的事。

在台灣，肝癌患者多由B肝或C肝進展而來。此外，高風險族群還包括酒精性肝硬化患者，以及有肝病家族史者。醫師呼籲，民眾在接受治療評估時，不妨考慮尋求第二意見，放眼更多治療的可能性。