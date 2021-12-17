民眾買房時都會注意屋況是否符合心中的標準，有網友最近看到一間心儀的26年中古屋，但屋況卻有漏水、壁癌及窗框裂縫等問題，因此上網詢問網友們整修與房價等相關意見，引起熱烈討論，有內行人建議，「很可怕，千萬不要碰，隱藏成本太高」，此外，有網友認為，不是不能買，但可以先列出修繕表跟屋主殺價，不然就請屋主整修好再來談。

該名網友在PPT論壇Home-Sale版上發文表示，近日看上一間屋齡26年的社區大樓為三房一廳一衛的格局，但其中兩處外牆有壁癌，且窗框因剪力作用裂開，加上原屋主有拜拜習慣，屋內牆壁斑駁。

因此，原Po上網詢問網友們意見，包括大樓外牆漏水的處理方式、費用以及與屋主談判斡旋時該怎麼處理等問題，「因為我是首購自住，加上問題多了些，今晚要面對面談價格，身邊又沒有經驗的人可以陪同，想問問各位前輩們的意見？」

文章一出引起網友們熱烈討論，尤其從原Po附上的照片，就能大概了解房屋的概況，許多人建議原Po真的別因為價格便宜就找自己麻煩，「只看照片，屋況真的令人堪憂」、「真心建議，千萬不要買！隱形成本太高昂了」、「就算便宜買了，後續有你受的，千萬不要碰」、「沒抓到漏水點這樣很難估價，這種隱藏問題很多」、「處理從幾萬到上百萬都有可能，你確定要賭？」、「別買這東西了吧，看起來很慘」、「這建商的施工品質很糟，才導致26年房這麼慘。」

此外，有內行人建議，如果要買一定要用力砍，可以先把修繕表列出來殺價，不然就拿那張表請屋主修好再來談，「少說可以砍個150萬，砍下來就買了，但沒經驗最好別碰，給投資客處理吧，因為估價錯誤的機率超高。」

不過也有人認為，只要願意砸錢整修，還是可以像新成屋一樣，「如果你有7、80萬的預算就能把硬體都處理好，那就在價格上壓價也免瑕疵擔保，如果沒有想全部重翻新，那就要求賣方處理好再交屋，這屋況改造完可以跟新成屋一樣，但主要還是看你有沒有預算。」