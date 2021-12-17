根據媒體報導，飾演電影《寄生上流》中富二代女兒美術老師，表現亮眼的南韓演員朴素丹，於12/13由所屬經紀公司發出官方聲明，指出朴素丹在前些日子在定期健檢發現病灶且被診斷罹患甲狀腺乳突癌，年僅30歲的她目前已進行相關治療手術並休養中，震驚所有喜愛她的粉絲。

●甲狀腺癌好發女性 甲狀腺結節5%藏癌

根據衛福部統計2018年台灣癌症發生率統計，甲狀腺癌在十大癌症發生率排行位居第七名，為內分泌系統常見的癌症，且較前年發現個案數有上升趨勢。進一步分析性別資料，甲狀腺癌並未進入男性癌症發生排行前十名，卻在女性十大癌症發生排名第四名，顯示甲狀腺癌較好發於女性。

放射診斷科沈彥君主任醫師說明，甲狀腺結節在超音波檢查中其實相當常見且多為良性，但切勿因此掉以輕心，因為其中約有5%結節可能藏有癌細胞。

●甲狀腺癌乳突癌最常見 早期診斷預後佳

朴素丹所罹患且佔大多數的甲狀腺癌乳突癌（佔八成以上，好發於20至45歲女性），其次為濾泡癌（近一成，好發於40至50歲年齡層），這兩種類型的甲狀腺癌，若能在疾病早期就診斷出來並且接受治療，預後都相對其他癌症要好，10年存活率可達90～95%，但若發現較晚，癌細胞往往已經由淋巴或血液轉移到其他組織器官，第四期10年存活率僅約50%。

沈彥君指出，甲狀腺的篩檢評估除了理學檢查的視診及觸診，最重要且檢查方法方便快速的影像檢查是甲狀腺超音波，且不具放射線，可清楚檢視每個角落，找出可疑的結節，搭配細針穿刺細胞學檢查，提高癌症診斷率；此外，超音波還可評估鄰近的淋巴結是否有異常或轉移的可能，做為後續專科醫師治療方針的參考。

●甲狀腺癌早期無不適 脖子出現腫塊、疼痛快就醫

誘發甲狀腺癌的主要風險因子除了遺傳及輻射暴露，其它原因尚不明。沈彥君提醒，甲狀腺癌在早期大多無明顯不適，單靠症狀相當難以察覺，需定期以超音波檢查才有機會早期診斷；當出現脖子有局部腫大或腫塊、頸部疼痛、吞嚥困難、持續性咳嗽、聲音沙啞、呼吸困難等，應立即就醫安排檢查。