買屋是人生頭等大事，各方面都需面面俱到，其中「驗屋」又是至關重要的環節。有首購女網友最近買進人生第一間房子，已經準備要交屋了，陪同看屋的友人提醒交屋前一定要找人驗屋，但她納悶「花一萬多驗屋值得嗎？」。底下留言認為這種錢不用省，還有過來人分享親身經歷，請人驗屋發現管線設計錯誤，慶幸有即時發現，「如果沒花錢找人驗屋，我家就準備淹水了」

1名女網友在PTT房屋版發文，作為首購族的她最近買進人生第一間房產，置產在林口，房子已經處理得差不多，交屋在即，但陪同看屋的親戚則提醒原PO，「記得驗屋之後再交屋」。

原PO親戚分享個人經驗，她的第3間房子找人驗屋時，發現浴室的防水拉門沒做好水密，且陽台的排水孔也都塞著，為此前去向建商反應。不過原PO則是認為，這種小瑕疵建商應該會處理，反倒好奇若遇到漏水、壁癌這種情況，是否就要走法律途徑，而且「為了這些問題，花一萬多驗屋值得嗎？」。

底下網友認為，建商在交屋前都會帶客戶驗屋一輪，且期間都有保固，有問題建商都會處理，「新房子是有保固的，住進去自然就找得到問題，建商願意修就會幫妳修」、「我覺得不用，建商有保固」、「我是覺得確定保固比較重要」、「建商有保固的話不用驗，住進去就知道」。

但不少網友仍建議原PO另外再請人驗屋，能夠查驗出較為細節的瑕疵，「驗屋+1，我也是驗了才知道配電裝錯，而且驗屋才多少錢」、「我花一萬多驗屋，驗出兩間房間的地板都不平 門口到對角差了1.5公分，但我用肉眼根本看不出來」、「驗屋 +1，請專業的驗還是比較安心，我買的預售屋明年交屋時一定驗」、「當然驗啊，你都花了幾百萬省這一萬塊？」、「上次新成屋還知名建商，居然給我管線設計錯誤，如果沒花錢找人驗屋，我家就準備淹水了」。