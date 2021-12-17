西班牙科學家植入了電極在一名盲人大腦中，通過直接刺激她大腦的視覺皮層，讓她能夠「親眼」看到東西。

根據《New Atlas》雜誌報導，科學家們使用了「人工視網膜」連接在一副眼鏡上，可以在佩戴者面前檢測光線，接著這些光線被會處理成電極信號，發送一系列的微電極再植入到用戶大腦中，讓用戶能夠「看到」眼鏡所接收到的光。

●失明婦女成功識別物品

在這次研究當中，研究人員選擇一名已經完全失明超過16年的57歲女性來測試該系統，在實驗最後，她成功識別出人造視網膜所探測到的形狀和輪廓。

這項研究被發表在《臨床研究期刊》(the Journal of Clinical Investigation)上，該論文中寫道：「我們按照我們的預期從缺失神經元的視覺皮層中獲得高質量的記錄並隨著時間去刺激數值讓它的進展保持穩定。」最後作者補充說，測試者能夠識別到一些字母，甚至是物體的邊界。

雖然植入電極的技術目前對於一些人還是較為排斥，甚至是會對侵入腦中的實驗感到不適，但研究團隊發現，人工視網膜系統並不會影響大腦視覺皮層周圍的區域，也不會試圖去模擬非目標神經元，簡單來說就是這次的人工視網膜系統實驗非常成功，它相當的安全且並不會帶給大腦額外的負擔。

●低水平的電極活動

在為期實驗的六個月後，該系統被科學家從婦女的大腦裡移除，特別的是，與其他神經植入系統相比，人工視網膜需要相對較低水平的電極活動。

而在這項技術大規模被推廣前，還得需要進行更多的研究，然而實驗一開始的成功對於科學家來說是非常有希望的，在神經植入和基因編輯技術尚未成熟前，較輕微程度的失明可能再過不久就會永遠消失。