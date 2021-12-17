離捷運站的距離成為房價一大指標，但離捷運多近才夠資格稱「捷運宅」？有網友因工作搬去台中北區，個人是偏好搭捷運通勤，也好奇從住家步行至捷運站，耗時幾分鐘是大家能夠接受的範圍？底下網友熱烈討論，紛紛透露自己的理想距離，有網友認為離捷運太近反而會太吵，所以步行10分鐘的距離是最能接受範圍。

中捷今年4月正式通車，捷運沿線因具備交通題材，周遭物件房價水漲船高，1名網友在社群平台mobile01發文，稱近期因為工作關係，搬到台中北區，喜歡搭乘捷運通勤，好奇大家對住家離捷運幾公尺，或步行幾分鐘是可接受的範圍？

貼文一出後，許多網友分享自己能接受的極限距離，「700公尺內，太遠下雨天不方便」、「以我走路的速度，10分鐘是極限」、「理想值是10分鐘、1公里，不過有騎樓可以走的話，20分鐘或2公里都能接受」、「步行10分鐘以內」、「我是五分鐘」、「10分鐘左右吧，捷運站3分鐘的怕太吵」、「10分鐘可接受，3分鐘最理想」、「不包括車站內地下迷宮移動，出站後500M左右，如果有Youbike 2.0，可以接受1-1.5KM」。

有網友指出，早期的房屋廣告多強調「離捷運五百公尺，輕鬆散步七分鐘回家」，豈料後來變成「七百公尺、十分鐘」也能自稱捷運宅，現在更是變成「離捷運一公里，走路十五分鐘」，號稱運動捷運宅；該網友認為離捷運出口二十公尺內的房子，容易引人聚集，不大理想，而超過5百公尺又對幼兒不方便，超過1公里則又需要ubike。