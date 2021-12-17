曾經喧囂一時的永春都更案，於民國89年6月啟動，為台北市政府劃定都市更新區域，由森業營造悉心規畫，在歷經20年的協調與整合，採用「森業永春」為案名，而該案終於在今年1/19拿到使用執照，全案已完工落成，並以永春新地標的姿態呈現在世人面前，購買的民眾可隨時都可交屋進住。

森業永春鄰近捷運永春站，步行僅需30秒即可抵達，交通十分便捷。(圖/業者提供)

【緊鄰全台最精華商圈 大都會生活近在咫尺】

依照市政府所規劃的「東區門戶計畫」，將原有五大中心融入整體生活環境，並藉由推動包含強化交通樞紐、推動整體跨區重劃及都市更新、建設公共住宅社區在內的八大構想，企圖塑造新東區願景。而「森業永春」基地位置坐落在門戶第一站，未來將成為北北基桃產業鏈的核心地帶。

負責「森業永春」一案的協理李政道於受訪時表示，該案擁有珍貴的忠孝信義門牌，緊鄰信義計畫區，為全台最大時髦都會商圈，區域內有台北101、新光三越、BELLAVITA、信義威秀等皆是人潮聚集地，生活機能堪稱全台首善。交通部分則為「森業永春」另一優勢，基地距離永春捷運站僅需步行30秒，未來更有號稱台灣山手線的捷運東環環狀線交匯於永春站，無論到哪都相當便利。

由知名燈光藝術家袁宗南操刀森業永春燈光設計，夜間不同時段呈現不一樣的美感。(圖/業者提供)

【SC鋼骨結構打造永春新地標 21層樓高眺望台北市區 】

「森業永春」經多年擘劃，在個案表現上十分搶眼，外觀採用典雅的崗石建材，並設計鑲嵌歐式家徽雕飾，呈現融合中西語彙的藝術尺度。燈光設計則特別邀請到參與過北京奧運鳥巢、上海世博會台灣館、南港軟體園區等知名設計的袁宗南擔任指定燈光藝術師，由他來替冰冷的建築物注入光影的語言，目的就是為了使「森業永春」在夜裡也能綻放耀眼光芒，讓該案成為設計力與經濟力的重要指標。

在建築結構部分採用SC鋼骨結構，大樑及鋼柱也採用SN490B高強度耐震等級鋼材，在氣派雍容的生活中，更增添安全保障。而21層樓高的建築則可眺望全台北市區，跨年想觀賞101煙火不必再到市府廣場人擠人，在家就能享受煙火美景。

森業永春共有1~4房等格局，房型產品多元，滿足不同住戶的需求。(圖/業者提供)

室內規劃部分，「森業永春」共有14房等格局，坪數介於12~57坪，產品種類多元，無論是單身的雅痞族還是有小孩的家庭，都能找到適合自己的房型，目前永春地區房價約落在每坪140到160萬之間，可以說不用兩千萬，即可入主全台最熱門的燙金地段，其位置優勢，使「森業永春」具備抗跌保值的特性。

森業永春大廳設計走簡約典雅風格，讓住戶一進門即有家的安定感。(圖/業者提供)

【森業營造從軌道工程起家 將平面搭軌技術移至立體】

森業營造為人所熟知的是他的軌道事業，經手過捷運環狀線、新莊機廠、台鐵追分成功段鐵路雙軌化等工程。而從軌道跨至大樓興建，森業營造將平面搭軌所需的精密技術轉移至立體型態的建築，他們以紮實穩固的技術，接軌國際跨界視野，更始終秉持初衷，為每一戶住戶勾勒出對於家的期盼。