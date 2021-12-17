美軍《星條旗報》（Stars and Stripes）報導，一名陸軍退伍軍人控告軍用耳塞製造商3M公司，稱其產品存在瑕疵，導致他聽力受損，美國地方法院裁定3M須賠償達2250萬美元（約新台幣6.26億元）。

根據報導，美國陸軍退伍軍人芬利（Theodore Finley）2020年1月提出告訴，稱他在2006年至2014年服役期間，使用3M公司生產的第2版戰鬥耳塞（CAEv2），導致他目前深受噪音引起的聽力損失和雙耳耳鳴之苦。

在佛羅里達州塔拉哈西（Tallahassee）地方法院法官瓊斯（Gary R. Jones）主持的審判中，陪審團認定該耳塞有缺陷，裁定3M應對芬利過去與未來的痛苦賠償750萬美元（約新台幣2.09億元），加上1500萬美元（約新台幣4.17億元）的「懲罰性賠償金」，因為陪審團認為該公司在此案中有「疏失和欺瞞行為」。

3M對此判決感到「失望」，強調其仍認為第2版戰鬥耳塞「安全且有效」，將繼續為該產品辯護。《星條旗報》表示，該耳塞在美國陸軍服役至2015年，期間從未進行過產品召回，目前同系列的第4版耳塞也仍在服役。

根據《星條旗報》報導，美國法院已接獲超過27.2萬起類似訴訟，目前已有7起完成審理，其中3起由3M勝訴、4起由退伍軍人勝訴，另有2起仍在審理中；芬利的首席律師艾爾斯托克（Bryan Aylstock）指出，芬利的案件勝訴，代表已連續有2個陪審團認定3M的行為「應受譴責和嚴厲懲罰」。

芬利判賠2250萬美元為目前該系列訴訟中最高者，排名第二的是美國陸軍現役中士卡馬里奧拉索（Guillermo Camarillorazo），他將獲得超過1300萬美元的賠償金（約新台幣3.62億元）。