香港影壇大哥大洪金寶從2017年膝蓋出問體，身體狀況亮紅燈，多次被拍到拄拐杖甚至坐輪椅代步，還一度被上海網友直擊身形消瘦的模樣，當年武打巨星霸氣模樣已蕩然無存；而洪金寶嘴唇上有一道疤痕，像是他的個人標記，出道多年來被問及傷怎麼來，總說小時候撞傷，但有香港資深記者透露，聽聞疤痕是出自黑道男星陳惠敏。

洪金寶在80、90年代是他最黃金的時期，當初連成龍、李連杰、吳京或是甄子丹，都沒能掛保證一定打贏洪金寶，因為他出身功夫明星世家，從小就被丟到戲班學戲練功夫，成為一名硬底子武打演員；另外他不只靠習武，小時候又愛打架，不免有大量實戰經驗，更知道過招的感覺。

洪金寶臉上的疤痕，有香港資深記者爆料是黑道男星陳惠敏留下的。(圖/ 取自中時資料庫，楊約翰攝)

而身為知名打星身上有一些疤痕或傷痛是難免的，洪金寶的嘴唇和鼻子中間有一道在人中旁邊的疤痕，因為實在是太明顯，所以多年來洪金寶經常被問到這個疤痕怎麼出現的，他總說小時候玩耍撞傷留下；但奇怪的是，有網友挖出洪金寶童年時期根本沒這道疤痕，這個說法也間接被推翻。

後來有香港資深記者爆料這道疤痕的真正故事，過去洪金寶曾和林正英一起搭檔學功夫，有一天林正英在酒吧和人發生口角，對方還是黑道，還找來後來也變演員的黑道陳惠敏，林正英也馬上找洪金寶來幫忙，兩人單挑時陳惠敏意外在洪金寶臉上留了那道疤。

陳惠敏之後在電影《古惑仔》系列中，演出東星老大「駱駝」開始有知名度，但他跟洪金寶對戰後就從未同台合作，直到兩人上了年紀後，聊到當年荒唐過去才一笑泯恩仇，變成朋友。