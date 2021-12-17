成家立業為多數人的人生目標，「學區」也成為置產的環境首選，但是雙北房價負擔大，因此環境單純、綠覆率高卻不失居住品質的A7，則成為嚮往居住北部爭相恐後的熱門區域。位於文桃路及樂善二路間的「富宇哈佛苑」，是區域罕見座落文青國中小學第一排的新建案，可同時享有雙語文教及景觀首席，擁有罕見優質輕奢4房，環境優、坪效高，深受小家庭首購族的喜愛！

「富宇哈佛苑」輕奢4房。(圖/富宇建設提供)

與學區為鄰的目的，除了投資孩子教育、就學方便、居住環境單純又安全外，也是投資地段價值精明的第一步。雙語學校多半是私立學校的專屬，但自2018年行政院推出「2030雙語國家」政策後，漸漸地看到公立雙語學校的身影，而公立文青國中小學也是桃園推廣雙語教學重點學校，預計111年8月開始辦理招生。位於此學校第一排的建築，即是富宇建設在A7推出的第三個建案「富宇哈佛苑」，為住戶提供了進入雙語教學環境的門票，也使孩童能夠自然地與國際接軌。

「富宇哈佛苑」的格局規劃在A7既罕見又難得，房型規劃為輕奢2-4房，主打3+1、4房，一層只有6-9戶並配置2-3台電梯，住戶不複雜又單純，且多數戶型皆有衛浴開窗且雙面採光、格局方正，空間運用十分良好、規劃非常優質。現場專案協理孫偉智說，對於富宇建設來說，無論外觀、公設、居住，都要提供住戶最好的居住體驗。

「富宇哈佛苑」多數戶型皆有衛浴開窗且雙面採光，格局規劃在A7既罕見又難得。(圖/富宇建設提供)

此外，「富宇哈佛苑」基地座向是區域少有的坐北朝南，北邊面鄰中華郵政物流園區，未來計畫將引進旅館、商辦、展覽館及大型商場等，文教、娛樂與商業多元產業的結合，勢必帶動錢潮與人流。桃捷A7體育大學站可串聯A8、A9，沿線串聯的三大生活圈提升了生活品質，也帶動了地價增值；建案旁的文桃路還可連接新莊、64快速道路，北有公車直通台北捷運迴龍站，南則通往桃園，交通串聯通暢，進入雙北快速又便捷。

富宇建設十分重視建築外觀美學，總是追求獨特性及尊榮感，因此這次依舊與實力堅強的建築團隊攜手合作，而以往擅長運用東方元素的公設大師王勝正，此次罕見地將哈佛大學精神融入大廳，回家那刻即可感受高雅氛圍；建築大師吳六合則以琉璃為設計意象，善用曲線、多變色彩美化城市天際線，堪比高價產品才有的建築設計外觀。

公設的部分，富宇建設沿續先前使用率最高的輕食餐廳，滿足社區完善的餐飲需求；還有交誼聽、健身房、閱讀室、遊戲室、視聽室及腳踏車專用電梯等。其中，佔地800多坪的中庭花園，使用山櫻花、樟樹、楓香、光臘樹、象牙木等多種花卉呈現四季變化；1樓的花園更採用21種灌木，並善用丘陵地的高低差打造層次感，絕美的設計提供住戶最高品質的休憩空間。

富宇建設十分注重售後服務，因此會不定期舉辦各種社區活動，且擁有防水、地磚5年保固，結構保固則為25年。「富宇哈佛苑」基地面積為2156坪，規劃為483戶住家、8間店面，地上24層、地下4層，平面式車位。