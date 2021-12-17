繼內政部、財政部後，央行、金管會昨日再宣布新一輪的打房措施，一方面限縮房貸，另方面要求銀行緊縮建商貸款，對此，中華民國不動產開發商業同業公會理事長楊玉全指出，房價上漲包含經濟轉佳、原物料上揚等多重原因，政府驟然調降房貸、土融成數，恐衍生交易糾紛，也將衝擊不動產開發業者健全發展。

對於央行110年12月16日修正「中央銀行對金融機構辦理不動產抵押貸款業務規定」，祭出第4波房市管制，楊玉全表示，此波房價上漲有諸多因素，不應單純用炒房來看待。此次房價上揚包含許多原因。就經濟面來看，全球資金寬鬆，台灣經濟基本面表現良好，台商回台投資需尋找土地、廠房，產業群聚效應，帶動區域發展。尤其是新屋符合最新耐震、消防法規，為了追求居住安全與提升生活品質，也增加許多換屋的需求。加上近期營建原物料不斷上漲、尤其缺工問題更為嚴重，成本已經大幅提高3~5成，土地成本也在一次又一次之標售中不斷刷新地價紀錄。這些都是房價上漲原因。比起各部會爭相祭出打炒房措施，政府更重要的工作，應該是如何提高國人所得，並且維持物價穩定，才是解決興建成本堆高房價，加重民眾負擔的問題。

其次，楊玉全指出，驟然調降土地融資成數，會嚴重影響房屋供給及建築業健全發展。

他分析如下：

(一)造成房屋供給減少：部分地區土地原料供給稀少，以致房屋產品的供給量有限。如果土地融資再作緊縮，將影響房屋推案量，在供給益為稀少的情況下，房價將更難降，形成惡性循環。

(二)妨礙建築業健全發展：

全國絕大多數業者屬於區域型的建設公司，土地及建築融資一再緊縮，將嚴重影響開發案的進行，造成競爭力弱化，並減少優良工法、構築精緻產品的資金投入。尤有甚者，如果市場逐漸形成少數自有資金充沛型建商寡占，對房市健康、購屋者權益、產業健全發展，顯非具正面幫助。

特別是，驟然限縮房貸成數形同「溯及既往」，造成購屋民眾資金缺口，將産生交易糾紛。楊玉全指出，就預售屋市場而言，自簽約至完工約需經二至三年的施工期。消費者於簽約時一般均就合理融資條件籌措自備款，惟至完工交屋時，因為央行加嚴管制措施，驟然減少融資成數驟然出現落差，這種形同「溯及既往」造成的資金缺口，將産生購屋者過戶時之交易糾紛。

楊玉全並提出三點呼籲：(一)房地產是「國民財富累積」與「投資效能效率」的表徵，應該正面看待。居住正義的體現，在先進社會的發展經驗中，都不是光憑打擊市場就能夠達成的。房地產的持有、流轉與交易，是自由經濟市場的「國民財富累積」與「投資效能效率」機制的表徵，在自由市場經濟社會的政府立場，反倒是應該回過頭來促進這一理財市場效率發揮的空間加大加寬，乃能真正有助於臺灣房地產市場的國際化與國家競爭力的提升，以至於讓臺灣的投資市場更加活絡化，與增進國家投資環境的優質化吸引力，並使消費端、建築端、銀行端能夠創造三贏。

(二) 政府應建立「保障居住需求」與「追求居住品質」的雙軌思維：房價漲跌是反映當時市場的供需，對預售屋市場二、三年前既定的售價，在二、三年後進行信用管制，用此來避免助漲房價，在論理上顯有值得再考量之處。又，房地產本來就具有各種不同的「次市場」，為了解決部分地區所謂高房價的問題，建議房屋供給應有「雙軌制」的區隔，亦即政府要保障「住」的基本需求，這是社會照護；但是對於市場經濟一環的房屋市場，不宜動輒就施以金融手段打壓，如果動輒視為帶有原罪而予信用管制，不僅限縮了可能具有國際競爭力的房地產之流轉與交易，對於國家經濟的國際化發展，乃至城市產業的競爭力提升，都產生不利的發展變數。

(三) 建築業期盼政府能維繫一個政策、法令穩定的產業經營環境：不動產開發業是投入勞力資本，針對土地加工、促其利用的行業，並不支持炒作或房價暴漲暴跌的經營環境。因為土地開發丶興建，需要較長的生產期間，所以政策與法令的穩定度，對我們這個行業的健全發展非常的重要。