《正常發揮》

四大公投將於12月18日投票，民進黨已經辦了多場公投宣講。針對民進黨搞這麼大，難道不怕把對方的票激出來嗎？前民進黨立委郭正亮分析表示，民進黨要把公投打成政黨對決，就是因為民進黨認為它的基本盤比國民黨大；他認為國民黨上了一個當，民進黨一開始打出4個「不同意」，國民黨就立刻回說4個「同意」，如果國民黨起先只打萊豬，然後再一點點突破、全面拉上來，這樣一來，民進黨就很難去回應了。

中天政論節目《正常發揮》16日討論公投相關議題，主持人王又正表示，他訝異的是民進黨公投宣講，為何找來已被罷免的台灣基進陳柏惟、以及可能會被罷免的無黨籍立委林昶佐，還有台中立委補選候選人林靜儀，難道是為了把票催出來？郭正亮表示，「當然，到最後場就是拚投票率」；王又正追問，搞這麼大，若把對方的票激出來，也是有風險吧。

郭正亮指出，只剩下兩天，民進黨已經辦了2100場公投宣講，還有淡化選舉的可能嗎？民進黨就是要把公投當成政黨對決，民進黨認為自己的基本盤比國民黨大。但他也指，國民黨上了一個當，一開始民進黨打出4個「不同意」，結果國民黨立刻回說4個「同意」，而且是倒閣公投；如果國民黨起先只打萊豬，然後再一點點突破全面拉上來，這樣一來，民進黨就很難去回了。

郭正亮分析最新民調說，反萊豬的支持度最高，一開始是贏35%，現卻搞成4對4對抗，讓老百姓理解到這就是政黨對決；如今只能鼓勵民眾去投票，現在大部分的民調，很難說誰一定會贏，如果把誤差值算進來的話，像投票那一天的溫度是14到17度，也沒有很冷，聽說主要還是南部周邊會下雨，雙北則是會冷。