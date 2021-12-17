告五人推出新歌〈好不容易〉同是夯劇《華燈初上》 片尾曲。他們日前拍攝MV邀請《華燈》女主角暨總製作人的林心如演出，鮮少參演他人MV的林心如，這回闊別5年演MV，有趣的是，這次MV拍攝地點湊巧選在《華燈初上》「蘇媽媽」楊謹華的家。

時隔1年重返當時令她難過崩潰的傷心地，林心如笑道：「這邊就是慶儀（楊謹華飾）她家，現在待的地方就是她和江瀚（鳳小岳飾）偷情的房間。」她前一天看到地址就認出來，還和楊謹華確認劇中的「住家樓層」，興奮和對方說：「那我們應該就是去妳家拍喔！」

事實上，林心如在先前參與的劇集《她們創業的那些鳥事》就曾與告五人合作，當時一曲〈在這座城市遺失了你〉讓她印象深，「我們這次《華燈》在找歌曲時，第一個就想到要找告五人，他們的曲風非常特別，也讓很多人喜愛，所以就想邀請他們為《華燈》創作。」她透露當〈好不容易〉歌曲出爐時，覺得歌詞特別，旋律也很洗腦，「因為《華燈》有比較多感情的糾葛，譬如想離開但離不開，或是被離開地非常不願意，所以我覺得歌曲放在劇裡很搭。」