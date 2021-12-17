蘇慧倫明年5月21日將首度赴高雄流行音樂中心舉辦「生命之花30週年巡迴演唱會」，門票開賣後，銷售一路長紅。早前她趁著「真嗨高流！」演唱會搶聽會時，帶著滑板走訪熱情高雄，吃著粉絲推薦的美食，體驗擔任吃播主，率先幫要前往高雄的粉絲們探好路，她說：「演唱會是下午4點，在進場要記得把肚子填飽」，貼心提醒歌迷吃飽飽，再赴演唱會之約。

影片中，蘇慧倫小秀滑板，她謙虛地說：「我的滑板不是很厲害，沒有什麼花招，可能大家會覺得跟以前形象差別很大，因為嫁給一個老公，他剛好板類很厲害。」不過當工作人員問及人生選擇題二選一「當危險時刻只能救一個人的時候？親愛的老公或可愛的兒子，她不假思索，馬上幽默回答：「當然是兒子。」

她日前在臉書分享、曬出31年前的對比照片，開心：「記得以前到中南部做宣傳，都是在短短的時間內把行程塞爆…電台訪問、校園活動，或是跑唱片行辦簽唱會…現在想起來居然有一點懷念，尤其是唱片行」，雖然她強調沒有要勾起往日情懷，但歌迷已熱烈回響po出追星珍貴舊照。