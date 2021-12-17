2022年全台跨年各場拚搏，今年台中麗寶將舉辦「2022麗寶樂園跨年晚會」結合商場、飯店、遊樂園多元的特色，更從15日起就在園區打造了號稱「中部最大耶誕新年城」，以光影環境藝術裝置更搭配街頭藝人匯演，並打造高15公尺「米娜瓦之樹」，浪漫活動將一路陪伴大家迎向新年直到2月28號。

五月天師弟們黃奕儒Ezu與Ray黃霆睿日前受邀到場攜手擔任點燈嘉賓站台，現場透過深情的歌聲溫暖了冬夜。也帶領遊客們提前感受這濃濃耶誕氛圍，相約跨年夜晚齊聚麗寶迎向新年。

第一次參加聖誕點燈，黃奕儒難掩興奮心情：「麗寶今年的聖誕樹設計非常有特色，點燈時也聽見大家的驚呼，點燈後的聖誕樹非常美麗！」特別演唱新專輯同名主打歌〈青空〉除了希望和大家一起回顧今年的美好，也可以一起走向湛藍明亮的2022新年。談到對於遊樂園喜好，他笑說，「喜歡遊樂園的氣氛，大家一起暫時放下煩惱，可以看見彼此擁抱玩心的表情，之前來過麗寶覺得園區設計很有異國風情，摩天輪非常漂亮，希望之後可以再有機會來玩遊樂園、體驗賽車放。」

Ray對於點燈初體驗顯得雀躍：「這是第一次參與點燈活動，拿著光劍將聖誕樹點亮的體驗很特別！聖誕樹的燈光設計搭配發著光的摩天輪，格外有氣氛且浪漫。」而2022年即將來臨，他淘氣喊話：「炸物甜食少吃一點，請珍愛生命。」