超偶冠軍曾昱嘉（阿嘉）近來宣布喜訊，升格餐廳老闆，深情的他選擇在女友家鄉新竹展店，小倆口一同攜手打造「平日 Daily Ping」餐廳，至於為何取這個名字？阿嘉說：「『平』，取自女友的名字，而日，則取自我的『昱』！」讓人一聽都甜爆了！團隊也笑說閃瞎了。

店內兼具咖啡廳和餐廳的功能，曾昱嘉表示：「希望更新大家的日常，平時大家都過得太急躁緊繃，雖然附近車水馬龍，但希望大家走進咖啡廳入口的隧道後，能放慢腳步，享受每一天！」他也強調：「我沒有放棄唱歌，我還會發專輯喔！」只是追求斜槓精神，想開發出更多不同的自己興趣。

曾昱嘉開設餐廳是成功圓夢，更是他與女友的心血結晶，地點承接自女友新竹家中開了10幾年的義式餐廳，當兩人決定展店，家人大方、且歡喜讓他們接手，不但傳承原本的味道，也讓擅長烘焙的曾昱嘉發想更多新式餐點，將原本的餐點做更多延伸，也更符合新世代流行的口味。

當被問到小倆口一起開店，那食譜中是否有「愛的料理」？曾昱嘉和女友對看一眼、相視而笑，不假思索說：「有道『平日酪梨鮮蝦堡』，算是我們愛的紀念，因為她很喜歡吃蝦子和酪梨，平常都是我剝蝦殼餵她吃蝦。」因此阿嘉突發奇想，希望能將鮮蝦和酪梨結合在一起，「而且不用剝蝦殼，就可大快朵頤的愛的料理。」

被問到籌備中兩人有為何事爭執不休？曾昱嘉笑說兩人曾經因為是否要做「杯套」而有所爭執，也因長期累積下來的壓力一次爆發，吵到發出狠話：「我不想做了。」最後理性溝通想出方法改進、取得共識。曾昱嘉女友也緩頰補充：「我們其實想法都蠻一致，才會想一起合作，不然，如果不合就不會有這個店產生了。」