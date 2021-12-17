美國聯邦準備理事會（Fed）宣布加速結束抗疫刺激措施，使得投資人的目光遠離大型科技企業，轉向經濟敏感型股票，以科技股為主的那斯達克綜合指數今天收盤重挫逾2%。
道瓊工業指數小跌29.79點或0.08%，以35897.64點作收。
標準普爾500指數下跌41.18點或0.87%，收4668.67點。
科技股那斯達克指數重挫385.15點或2.47%，收15180.43點。
費城半導體指數下挫168.14點或4.27%，收3766.32點。（譯者：楊昭彥）1101217
美國聯邦準備理事會（Fed）宣布加速結束抗疫刺激措施，使得投資人的目光遠離大型科技企業，轉向經濟敏感型股票，以科技股為主的那斯達克綜合指數今天收盤重挫逾2%。
道瓊工業指數小跌29.79點或0.08%，以35897.64點作收。
標準普爾500指數下跌41.18點或0.87%，收4668.67點。
科技股那斯達克指數重挫385.15點或2.47%，收15180.43點。
費城半導體指數下挫168.14點或4.27%，收3766.32點。（譯者：楊昭彥）1101217
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