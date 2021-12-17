新莊宏匯廣場今（17日）有2場重要活動，新莊最大電影院「美麗新宏匯影城」歡慶開幕滿1周年，於耶誕節前夕推出2天「99元電影票」限搶活動；此外，響應新北市府防疫作業，17至19日連續3天下午2時至晚間8時，在1樓咖啡廊道設置機動疫苗接種站，凡完成疫苗接種，可獲6大業種1300元十足現抵優惠券，目前是商場加碼最優惠的機動疫苗接種站。。

美麗新宏匯影城8樓影城售票處17日8時30分起開放畫位取票。（宏匯廣場提供）

「99元電影票」限搶活動快閃2天，每天限量500張，票券適用所有標準廳，觀賞當天任一場標準影廳電影，17日和18日早上8時起於一樓美麗新宏匯影城售票處開放排隊、8時30分開始發放優惠券，憑券至8樓影城售票處劃位取票。

17至19日設置的機動疫苗接種站，由新北市新泰綜合醫院執行接種，年滿18歲以上在台人士，不限本國籍或外國籍，莫德納疫苗隨到隨打、免預約。凡完成疫苗接種者，宏匯廣場即贈6大業種1300元十足現抵優惠券，連續3天每天限量500份，使用期限至明年年1月31日。

宏匯廣場看重防疫，領先百貨業界引進「東元電機智能消毒防疫機器人」。（宏匯廣場提供）

完成疫苗接種後，持當日現場施打疫苗小黃卡與健保卡可兌領十足現抵優惠券，包含食衣住行育樂美共6種優惠券，有7樓美食街100元、9樓VR ZONE NEW TAIPEI體驗券2張、4樓adidas 100元、1F美麗庭園化妝品區200元、6樓信歐傢居 100元、1樓單車喜客100元）沒有使用門檻、直接現抵購物消費。