美國聯邦參議院今天通過前國務次卿勃恩斯出任駐中國大使任命案。勃恩斯10月在參院外委會提名聽證會上表示，中國具侵略性且不可信，強化台灣防禦中國入侵威脅的能力應是美方優先事項。

在懸缺逾1年後，美國參議院今天以75票贊成、18票反對，通過勃恩斯（Nicholas Burns）出任駐中國大使。

參院外委會主席梅南德茲（Bob Menendez）表示，中國現今正全面挑戰美國，並在包括權力、政治、外交、經濟、軍事甚至文化等幾乎所有層面破壞國際社會穩定。面對這樣的艱鉅任務，勃恩斯的經驗至關重要。

曾經親眼見證香港主權移交的勃恩斯10月在參議院外委會提名聽證會上表示，他特別記得中國領導人當時與他們會面，對香港人民、世上其他國家做出的承諾，但之後卻一一違背。他說，「若把這與台灣連結，我們顯然不能相信中國會履行在台灣議題上所做的承諾」。

他進一步建議，美國要把台灣變成一顆「難敲開的堅果」（a tough nut to crack，意指難以對付），透過台灣關係法協助台灣提升不對稱防衛戰力，其他國家也能效法。

勃恩斯表示，他與總統拜登（Joe Biden）政府都認為，抑制中國在台海侵略性作為最聰明、最有效的方式，就是維持經過時間檢驗的現有政策，亦即台灣關係法、美中三項聯合公報與對台六項保證。

勃恩斯指出，依據台灣關係法，美國與台灣建立非官方關係，但有責任透過提供防衛武器與服務，協助台灣取得自我防衛能力。

他說：「有鑒於中國作為、對台灣發表的令人反感言論，我認為（美國）國會與行政部門完全有權深化我們（美台）安全合作，擴大我們對台灣武器的提供，這是我們能做的最重要的事。」

談到立陶宛因為允許台灣以台灣為名設立代表處而遭中國報復，勃恩斯當時也表示，立陶宛選擇自己道路，每個國家都有權利定義自己與台灣的關係，他對拜登政府捍衛立陶宛感到驕傲，立陶宛面對中國密集恫嚇行動卻仍堅守立場，「值得我們支持」。

現年65歲的勃恩斯，外交資歷豐富。他曾在前總統小布希（George W. Bush）時代出任主管政治事務的國務次卿、美國駐北大西洋公約組織（NATO）大使。在此之前，也曾擔任美國駐希臘大使及國務院發言人。