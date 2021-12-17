核四重啟、反萊豬、公投綁大選、珍愛藻礁四大公投案將於18日投票，國民黨副發言人楊植斗日前開始絕食，截至今（17）日早上已絕食滿200小時。國民黨台北市議員羅智強特別前往自由廣場探視楊，並將楊親自攙扶起，強調藍營即便力量微小也不放棄最後衝刺機會，盼大家明日能去投下「四個同意」。

羅智強今日早上6時49分在臉書發文，刊出一張他親抵自由廣場，攙扶起楊植斗的照片，楊穿著深藍色衝鋒外套、戴著白色鴨舌帽、神情憔悴、面色發黃，身體相當虛弱。

羅智強表示，楊植斗已絕食滿200小時，楊完成了自己的諾言，他雖很心疼楊，卻也感嘆藍營力量微小，只有傾盡所有奮力一搏；楊雖頂著虛弱的身體，卻也陪著大家完成「夜宿凱道」活動的第48天升旗。羅喊話，距離公投還剩最後一天，請大家做最後衝刺，不要辜負了楊燃燒身體為台灣未來努力的心意，請大家務必投下「四個同意」。

此文發出後不到1小時即獲得超過4600個讚、超過300則留言。網友紛紛回應：「國民黨就是需要這種人」、「這才叫戰鬥藍」、「好驚人，看起來好虛弱，還好吧？」「好憔悴的感覺」、「永遠記得你們的付出」、「強哥、植斗，謝謝你們」、「明天一定要投四個同意」、「非常感動與感謝」。