民進黨立委高嘉瑜遭男友林秉樞施暴案，事後調查發現林秉樞經常與綠營人士攀關係。民進黨新潮流立委吳思瑤(圖)一度撇清與林不熟，但媒體及國民黨議員披露林秉樞牽狗與吳思瑤合照。(資料照/姚志平攝)

民進黨立委高嘉瑜遭男友林秉樞施暴案，延伸案外案，遭波及的民進黨新潮流立委吳思瑤曾稱與林不熟，但媒體及國民黨議員近日陸續披露林牽狗與吳合照、 對話截圖，再度引發網友熱議，有網友就說，「說謊是民進黨基本配備」、「看到吳委員的謊言拆穿」、「民進黨有夠亂」。

國民黨台北市議員徐巧芯昨在臉書曝光一張社群軟體對話截圖，是吳思瑤與國家文化藝術基金會董事許悔之的對話，吳主動說要找Raphael Lin（林秉樞臉書帳號）一起喝咖啡。徐巧芯臉書也PO了一張媒體曝光林秉樞牽狗與吳思瑤的合照。

畫面曝光後，不少網友在《中時新聞網》、《Yahoo新聞》相關報導底下留言，其中《Yahoo新聞》有近500則留言，很多人都指出，「現在這個世代，只要不承認就是沒有」、「看看這呼叫喝咖啡還不熟的立委」、「劇情一直推演，林秉樞牽扯的女人越來越多」、「一堆騙子」。

針對此照片風波，根據《中國時報》今(17日)報導，吳思瑤回應，照片的場景是她立法院辦公室，林秉樞牽的狗是立院養的狗，很多朋友都會去她辦公室看狗，當時林因到立法院洽公，看到臉書照片，因而到辦公室看狗，任何人要到辦公室看狗她都很歡迎，是很正常的事。至於臉書留言邀約喝咖啡，吳思瑤說，既是在臉書公開留言，就不是什麼不可告人之事，後來發現許悔之跟她都認識林秉樞，彼此留言也很公開，但咖啡之約至今都還沒約成。

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