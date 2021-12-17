工業電腦廠振樺電(8114)16日應邀召開法說，受惠三大事業部需求暢旺，目前訂單生產已排至2022年上半年。法人看好三大事業部均可望有雙位數成長，帶動明年合併營收成長達15％、突破百億關卡改寫新高，毛利率則持穩34～36％，帶動獲利同步成長。

振樺電受惠歐美客戶訂單需求復甦，2021年11月自結合併營收9.11億元，月增8.52％、年增達41.85％，創同期新高、歷史第四高。累計前11月合併營收81.81億元、年增達13.62％，續創同期第三高。法人看好12月營收持穩高檔，達成全年營收成長10～15％目標。

展望後市，振樺電表示，目前在手訂單暢旺，包括POS、KIOSK及瑞傳的工業電腦等三大事業部訂單生產均已排到明年上半年。雖然仍受網通晶片等零組件缺料影響，但整體狀況較上半年略有紓緩，目前訂單達交率維持約7成水準。

振樺電指出，POS受惠大型零售業者疫後加速展店，各地需求回溫造成生產排程吃緊。KIOSK受惠疫後美國自動倉儲需求顯現，已達到全美前5大的2大客戶訂單，且包括毛利率超過6成的遠端監控（RMS）及維運服務（FMS），營收為單純銷售硬體的1.67倍。

同時，振樺電今年比特幣ATM已出貨逾1千台，目前看來明年訂單需求仍在增加，成長趨勢可望持續。工業電腦已開始接獲美國交通基建需求，嵌入式半導體測試平台需求持續暢旺，預期未來2～3年持續擔當成長主動能。歐洲亦接獲電動車充電樁訂單。

法人預期，振樺電12月營收持穩高檔，順利達成全年營收成長10～15％目標。明年三大事業部營收均可望雙位數成長，帶動集團合併營收成長15％、一舉突破百億關卡再創新高，配合毛利率持穩34～36％、使營益率回升至逾12％，帶動稅後淨利同步成長。