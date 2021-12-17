美國聯準會（Fed）宣布將加速縮減購債，不確定因素消除帶動美股大漲。金管會表示，台股今年截至15日漲幅達19.87％、日均成交量達3969.62億元，表現均位居亞股前段班，基本面及動能維持穩健。後續狀況能否延續，將持續關注3因素變化。

聯準會為對抗通膨，宣布加快縮減購債計畫，每月縮減金額自150億美元增至300億美元，實施近2年的貨幣寬鬆政策（QE）將於明年3月退場，並預期明年將升息3次。證期局主秘高晶萍指出，市場不確定因素消除帶動14日美股大漲、美債殖利率同步走揚。

而今年台股加權指數截至15日上漲19.87％，優於日本、南韓、新加坡、香港、上海及深圳等亞洲主要股市，亦優於美股截至14日的16.13％漲幅。日均成交值達3969.62億元，較去年同期1981.76億元跳增100.31％，亦優於亞洲主要股市表現。美國聯準會（Fed）宣布加快縮減購債步伐，消除不確定因素，美股應聲大漲。金管會指出，股市長期要看基本面，且台股今年漲幅19.87％、日均成交值達新台幣3969.62億元，皆居亞洲前段班，可見台股動能穩健。

台股加權指數16日收盤上漲125.64點、收於17785.74點，高晶萍表示，股市是經濟櫥窗，短期會受疫情和殖利率攀升等因素影響，但長期仍要回歸基本面。截至11月底，上市櫃公司現金殖利率達2.67％，累計營收達36.12兆元、年增16.64％，基本面均穩健。

而債市方面，高晶萍認為短期會明顯反應升息因素，但長期則會受到通膨、疫情及升息步伐等因素影響，必須密切注意後續發展。金管會後續仍將持續緊盯美國聯準會利率政策、外資進出台股情形及國內外金融市場變化等3因素。