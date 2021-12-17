市場資金過度流入不動產，政府單位一招接著一招，央行昨(16)日宣布祭出第四波房管，從資金水位去抑制房市過熱的交易。隨著政府招式百出，打炒房態度明確，各方預期，價量出現修正會更有空間。

央行這次主要修訂的重點有四大項，包括一、自然人購置高價住宅貸款及第3戶(含)以上購屋貸款之最高成數一律降為4成。二、購地貸款最高成數降為5成，保留1成動工款，並要求借款人切結於一定期間內動工興建。三、餘屋貸款最高成數降為4成。四、工業區閒置土地抵押貸款最高成數降為4成。

住商不動產企劃研究室資深經理徐佳馨指出，延續上次調控基調，央行此次出手依舊以緊縮資金為主，搭配相關部會行政手段，特別是當買盤從預售轉往成屋後，價量出現修正會更有空間。

央行再度出手，從資金水位去抑制過熱的交易，主要針對短期投資客而來，其實有助於穩定市場，降低風險，對於真正自住買方影響不大。台灣房屋集團趨勢中心執行長張旭嵐表示，政府示警意味濃厚，保守型的建商，可能會放慢購地和開發腳步，觀望後續政策變化，而短期投資客也會擔心財務壓力增加，釋出部分使用強度不夠的資產，近期置產族確實可能會形成觀望氛圍，不過對自住和首購族而言，反而因選擇性增加，有積極進場的空間。

雖然央行第四波信用管制項目與之前差異不大，政策可預期性高，瑞普萊坊市場研究部總監黃舒衛認為，有美國聯準會縮減購債規模、升息以及疫情的不確定性，國內更有內政部、財政部、地方政府的各類房市降溫措施，以及超額供給的疑慮，預期2022年會出現另一波獲利了結、預售屋換約潮。

大家房屋企劃研究室副理郎美囡表示，近幾日從內政部公布整頓預售屋的五大措施，到金管會加強不動產授信稽查，政府打炒房態度明確，加上全台房價受資金拉動，部分區域房價來到新高，挑戰買方購買力，交易將會放緩。