央行再度出手打炒房，16日宣布四度調整選擇性信用管制措施，金管會對此跟進宣布，將規畫在近期再度辦理不動產授信業務專案金檢，以督導金融機構強化授信風險控管及健全業務經營，提升金融韌性並促進金融穩定。

央行鑑於近期全體銀行不動產授信集中度仍高，為強化管理銀行信用資源，避免流供囤房、囤地，16日宣布四度修正「對金融機構辦理不動產抵押貸款業務規定」，祭出4大措施再度出手打炒房，自17日起實施。

4大措施包括：自然人購置高價住宅貸款及第3戶以上購屋貸款最高成數降為4成，購地貸款最高成數降為5成、保留1成動工款，並要求借款人切結於一定期間內動工興建。餘屋貸款最高成數降為4成，以及工業區閒置土地抵押貸款最高成數降為4成。

金管會檢查局表示，金融機構對央行及金管會不動產授信相關規範是否建立妥適風險管理機制及法遵落實情形，已納入今明2年金檢重點，並規畫於近期再次辦理不動產授信業務專案金檢，以督導強化授信風險控管及健全業務經營，提升金融韌性並促進金融穩定。