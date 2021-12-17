好市多產品五花八門，常常引起許多話題，對此，一名網友分享，昨天去好市多發現一個超狂新品，只見一款長袖帽T上竟然印有「COSTCO」的字樣，讓原PO笑虧這應該是忠實會員必買的產品。不少網友看了則驚呼，這信仰不夠可能就不敢穿，也有人好奇說，穿這件衣服進去賣場，應該就不用出示會員卡了吧！

一名網友昨在臉書社團《Costco好市多商品經驗老實說》上發文分享，好市多開賣長袖帽T，總共有黑色、灰色與白色等3個顏色可以選擇，售價645元，但左胸前竟然印著「COSTCO」的字樣，讓原PO立刻笑說「忠實會員」必買！

貼文引起網友熱議，「我信仰不夠」、「這到底誰會買XD」、「這穿上去不就跟員工沒兩樣了嗎」、「穿這衣服進去應該就不用出示會員卡了吧」、「也太鬧了」、「穿上這件試吃可以免排隊？或拿兩份嗎？」、「穿了幫打廣告可以免會費嗎？」、「不知道為何越看越想買」、「糟糕我有想買的衝動，覺得很酷」。

不過，也有網友笑說，穿這件衣服去逛好市多可能會出大事，感覺被誤認成店員的可能性很高，然後沿途逛賣場的時候，都可能被攔下來問問題。「穿這個逛好市多，會被誤認是員工吧」、「會被叫去幫忙拿牛奶吧」、「建議先不要，不然會被會員追問到死」、「穿這件可能沒法好好逛」、「Costco員工人數會突然暴增」、「穿這個去逛Costco可能會被其他客人煩死，一直被詢問有沒有牛奶，什麼什麼在哪裡」。