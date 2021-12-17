人體腎臟主要功能是過濾血液雜質、排泄身體代謝後的廢物，生成尿液，讓體內電解質、酸鹼值及內分泌維持穩定。但是腎臟跟肝臟一樣，內部沒有痛覺神經分布，因此腎臟一旦出問題，常常沒有明顯症狀。如果沒有改變生活狀態下，體重卻反覆上上下下、血壓逐漸偏高，有可能是腎臟功能開始慢慢變壞的關鍵時刻，還有一些容易讓人輕忽或誤判成其他身體問題的狀況，必須警覺。

全台近10萬人正在洗腎！專家揭腎臟壞掉5徵兆 愛吃4類食物恐加速病情惡化。(影音來源/健康療天室提供)

臺安醫院腎臟科林勤堯醫師指出，腎臟是受損後較不容易修復的器官，當它功能減少到20％~ 30％的時候，就會逐漸出現警訊。

●腰酸背痛 一定是腎出問題了？

許多人若是感到無來由的腰酸背痛，第一時間會擔心是腎功能異常。林勤堯醫師表示，一般來說，因為腎臟內無痛覺神經，因此腰酸背痛並不是慢性腎臟病變的典型症狀。但仍要注意是否有腎結石或是腎臟腫瘤，這兩種情況比較容易造成疼痛。

(圖/健康療天室提供）

●洗腎最主要原因竟是糖尿病！近半數洗腎患者是糖友

血糖與腎臟健康極度相關，根據健保署統計資料，目前正在洗腎的病人中，竟有25-45%是因為罹患糖尿病而走上洗腎之路。一般民眾因老化而導致腎功能下降的速度，每年約為0.8 ml/min；但因糖尿病腎病變而導致腎功能下降的速度，每年竟約有12ml/min，因此與非糖尿病患者的腎功能退化相比較，糖尿病患者提早洗腎的機率高上許多，日常調控血糖，是避免走上洗腎的重要關鍵。

●調控飲食避開地雷食物 有效延緩惡化速度

營養師高敏敏指出，腎臟病人需要限制的營養素包括蛋白質、礦物質磷、鈉、鉀等，這些成分大都要透過腎臟代謝，過量會增加腎臟負擔，加速惡化風險。

（圖／健康療天室提供）

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此外，有些洗腎患者擔心動物性蛋白質傷腎，會考慮吃素。但是醫師和營養師都提醒，素食中的黃豆加工製品，含有的必需胺基酸較少，倘若人工添加物又多，不見得有益腎臟健康。最好仍以天然原型食物為主，將加工食品的攝取量降到最低，是護腎的首要原則。