巴西國家衛生監督局（Anvisa）今天批准讓5至11歲兒童施打輝瑞/BNT（Pfizer/BioNTech）的COVID-19（2019年冠狀病毒疾病）疫苗，施打劑量為成人的1/3。

根據國家衛生監督局，5至11歲兒童的疫苗劑量是12歲以上接種者劑量的1/3，每劑從12歲以上劑量的30微克減為10微克。當局並建議使用不同的瓶蓋，每個年齡組都有特定劑量。美國藥廠輝瑞表示，這些瓶蓋將按顏色區分，成人和青少年為紫色，兒童為橙色。

國家衛生監督局藥品總監孟迪斯（Gustavo Mendes）表示，現有的科學證據顯示，對5至11歲兒童分兩次接種疫苗，可有效預防重症和死亡。

巴西免疫協會主席古尼雅（Juarez Cunha）提出警告，父母陪同子女接種疫苗時必須特別小心，注意使用劑量，因為巴西目前的輝瑞/BNT疫苗是提供12歲以上使用的紫色瓶蓋，還沒有橙色瓶蓋的劑量。

目前在巴西使用的COVID-19疫苗包括輝瑞/BNT、阿斯特捷利康（AstraZeneca, AZ）、CoronaVac（科興） 和Janssen（嬌生）疫苗，輝瑞/BNT疫苗是唯一授權用於兒童和青少年的疫苗。

國家衛生監督局也在評估聖保羅州衛生廳旗下的布坦坦研究所（Instituto Butantan）提出的申請，要求將CoronaVac用於3至17歲的兒童和青少年。

CoronaVac是中國科興生物技術有限公司（Sinovac Biotech）與布坦坦研究所合作研發的COVID-19疫苗。