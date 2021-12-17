橘子(6180)繼今年5月上線的「文學星」後，全新「漫畫星」也正式上線，beanfun!也成為台灣首個擁有網路小說與漫畫內容的平台APP，2022年底前，將推出超過50部原創作品、收錄數千部轉載授權作品。橘子集團未來3年內將挹注5億元，用以孵育及培植台灣原創產業，這也是橘子發展自有IP的一環。明年陸續在遊戲、出版、影視、音樂、Podcast與VTuber六大內容產業，跨域推出7部原創作品。

橘子今年決定投入數位閱讀領域，在5月成立IP策略發展部，首度推出「文學星」，以自有用戶做為基底，積極收納更多潛力本土作品、展開跨域合作，逐步擴大市佔。董事長劉柏園表示，鄰近國家已陸續有不同的漫畫或小說平台進入台灣，面對全球性的競爭，我們希望發展出台灣自己的平台，推廣台灣原創內容，期待未來3年內，漫畫星成為具有實力的挑戰者。

隨著「漫畫星」與「文學星」服務上線，除了豐富橘子生態系的泛娛樂數位內容、擴大自身在內容產業的版圖，橘子集團更要以長期有力的資源挹注，成為創作者與作品的堅強後盾。未來3年內預計投入5億元於原創故事開發、知名IP轉譯文本、自製遊戲、影視合作等相關業務，更積極與各領域的伙伴串連，一起推動台灣內容產業。

「漫畫星」可支援PC與APP裝置呈現外，也支持翻頁漫畫與長條漫畫兩種形式，提供beanfun!用戶友善的閱讀體驗。第一階段將結合出版、影視、音樂、Podcast與VTuber等共6大領域，籌備7部原創作品，其中包括開發中的自製手遊「便利商店口袋版」漫改版、與好好影業聯手「漫畫星」第一波主打恐怖驚悚類型的作品《24不思議》、YK樂團的創作樂曲故事轉化成音樂小說、熱門Podcast節目 《偷聽史多利》推出改編作品，也與人氣鼎沸的《瀕臨絕種團》VTuber攜手推出形象獨家漫畫。

除首波籌備中的7部跨域作品外，發表會當日同步上線12部精選轉載作品，在農曆新年期間將增加到30至50部。「漫畫星」預計每年推出至少20部原創作品，含轉載共製等預計近百部；加上「文學星」年度預估將有30部原創新作上線、也將再收錄千部以上的轉載作品。

「漫畫星」及「文學星」初期先以內容擴增、導入流量、擴大市占率、優化平台介面為主，目標進入台灣前幾大平台，在擴大規模後導入才會有收費及分潤機制產生。