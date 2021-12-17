宏達電(2498)衝刺元宇宙軟硬體一起拚，繼11月推出VR眼鏡VIVE FLOW後，有鑑於多元內容在元宇宙時代扮演重要角色，VR內容訂閱服務平台VIVEPORT為了進一步釋放IP內容在元宇宙的價值，宣佈與萬代南夢宮影業BANDAI NAMCO Pictures；BNP)共同打造的世界第一部以女性高爾夫為主題的原創 IP《BIRDIE WING-高爾夫少女的故事》(暫名)確定將於明年推出。

多元內容在元宇宙時代扮演了重要角色，也是Viveport在VR內容產業累積多年的關鍵優勢。宏達電繼今年四月Viveport與萬代南夢宮影業建立策略聯盟後，雙方持續密切合作，希望為消費者提供更廣泛的虛擬體驗。全球首度以女子高爾夫為主題的日本原創動漫IP《BIRDIE WING-高爾夫少女的故事》(暫名)為雙方共同開發的第一部原創IP，確定將於明年推出。

Viveport總經理林俊吳表示，BIRDIE WING是Viveport與萬代南夢宮影業合作推出的第一項成果。它不僅是Viveport投資的第一部動漫IP，也是全球首部針對女子高爾夫運動而推出的原創動漫，雙方都期望能藉由這部作品，向世界傳達運動精神與理想。BIRDIE WING為宏達電的元宇宙內容佈局寫下重要里程碑，再加上世界唯一VR內容無限訂閱服務平台Viveport Infinity，在元宇宙時代的內容生態系正逐漸成型。

Viveport與萬代南夢宮影業合作夥伴關係除了共同開發動畫IP內容、製作和發行，也會共同發掘全球的新商業機會。透過與萬代南夢宮影業的合作，Viveport將持續致力於發展多樣化的行動與社交VR平台內容，創造有趣的虛擬娛樂體驗。

宏達電VR眼鏡VIVE FLOW搭上元宇宙話題，已經自11月正式上市開賣，將挑戰宏達電有史以來銷售最佳的VR產品，目前台灣是銷售最好的市場，預期在第四季傳統歐美電子消費旺季帶動之下，會有不錯的表現。