今年高通膨已經衝擊所有市場！木星資產管理另類投資債券主管許銘凱(Mark Nash)表示，相對擔心2022年全球經濟成長率，因為勞動市場的緊俏及能源價格居高不下，進而將影響未來的成長預期。當前各主要政府的債券市場價格實際上非常便宜，從投資市場角度來看，債券市場明年看起來不錯，儘管我們團隊在今年一直避開政府債券市場，因為不斷上升的通膨壓力及對2022年成長的期望，而導致於政府債券遭到拋售，同時變種病毒出現及部分央行不得不開始緊縮政策，也影響了長天期殖利率曲線，然而這種棘手的資產價格組合很具有吸引力。

許銘凱表示，面對高通膨的壓力，新興市場必須對通膨做出反應，因此，新興市場的貨幣政策已收緊許多，但也影響其中一些新興市場在成長腳步上落後，過早的緊縮反而損害了成長前景。同樣的狀況也在美國發生，美國高通膨加上勞動市場吃緊，許多人在疫情期間沒有回到勞動市場，導致勞動市場緊俏，工資上漲、失業率上升，但若這樣的情況維持下去，聯準會將不得不收緊銀根，在2022年採取緊縮政策。

許銘凱指出，美國正在上演的戲碼，在歐洲及主要亞洲市場恐也會同步複製，以歐洲為例，歐洲成長情況實際上比美國差一點，同樣面臨高通膨數據，而且經濟體的實際產出缺口更大，而歐洲央行採取不同的立場，保持堅決的鴿派。

許銘凱建議投資檢視手中資產配置，宜納入政府的長天期公債，因為目前環境不利於殖利率上升，而且接下來殖利率應該會繼續下降。