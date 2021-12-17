臉書網友留言。（圖／翻攝自臉書）

四大公投案將於18日投票，16日晚間最新網路民調顯示，四大公投案皆獲超過6成同意，其中「反萊豬」一案獲得最高支持度達64.9％、「重啟核四」一案則較落後獲60.8％支持度。消息一出引發熱議，不少網友對此結果表示震驚，有人更直言：「快投票了民調這樣，民進黨要被嚇死了！」

《Yahoo新聞》截至16日晚間8時的即時民調結果，「你是否同意核四啟封商轉發電？」同意60.8％、不同意32.7％、不知道／沒意見6.5％；「你是否同意政府應全面禁止進口含有瘦肉精（萊克多巴胺等乙型受體素）豬隻之肉品、內臟及其相關產製品？」同意64.9％、不同意29.9％、不知道／沒意見5.2％。

「你是否同意公民投票案公告成立後1個月起至6個月內，若該期間內有全國性選舉時，公民投票應與該選舉同日舉行？」同意64.3％、不同意29.2％、不知道／沒意見6.5％；「你是否同意中油第3天然氣接收站遷離桃園大潭藻礁海岸及海域」？同意60.9％、不同意31.4％、不知道／沒意見7.7％。

民調顯示，四大公投案皆獲逾6成網友支持。此消息引發熱議，臉書相關連結下有超過1300則留言：「快投票了民調這樣，民進黨要被嚇死了！」「滿驚人的民調，讓我更有信心了」、「綠營應該想不到民調如此」、「支持20年前的真民進黨，四個同意」、「超過6成的人，在民進黨眼裡都是中共同路人」、「肯定支持執政黨在野的時候的政策！」「民進黨看著吧」、「雖然知道到時候綠色執政依然一意孤行，但還是要投」。