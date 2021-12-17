67歲男星克里斯諾斯（Chris Noth），在美劇《慾望城市》（Sex and the City）扮演「Mr. Big（大人物）」一角走紅，不過近日卻被2名女子指控性侵，還因此出血受傷送醫緊急縫合，引起各界譁然。

根據《The Hollywood Reporter》報導，克里斯諾斯接連被兩名女子指控性侵，一名40歲女性透露17年前赴男方住處還書時，竟在鏡子前遭到性侵，當時哭求克里斯諾斯停止獸行，未料卻不被理會，要求他戴上保險套時，居然遭到嘲笑，事後傷口血流不止的她，被朋友緊急送到醫院就醫。另一位31歲的女性表示6年前巧遇克里斯諾斯，讓身為死忠粉絲的她開心不已，沒想到被邀請到男方家中時，竟在鏡子前被男方性侵得逞，讓她對這位崇拜多年的國際巨星印象就此幻滅。

對於接連被兩名女性指控性侵，克里斯諾斯發聲明表示數十年來認識他為人的所有人，得知此指控都認為是子虛烏有，他強調不管如何絕對不會跨過道德界線，更質疑這些報導的消息來源及時間點，接著表示當時雙方都是「你情我願」，並否認犯下的獸行，更再三強調：「我沒有性侵這些女性」。

而《慾望城市》先前推出影集《慾望城市：華麗下半場》，不料首集結尾，克里斯諾斯飾演的「大人物」竟在浴室心臟病發猝逝，莎拉潔西卡派克扮演的女主角凱莉因此成了寡婦，被賜死的劇情讓所有死忠粉絲直呼不能接受。