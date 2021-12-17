Where will you go if the #world ends? The Survival Condo Project pic.twitter.com/lQUtDhFqEf — S_Galimberti (@S_Galimberti) November 9, 2018

據《太陽報》14日報導，1名美國政府前承包商，看準了世界末日來到時，富商與名流想要活下來又想要玩得爽的心態，斥資2,030萬美元(約新台幣6.45億元)，將廢棄的洲際彈道飛彈發射井改造為深達201英呎(約5.7公尺)、擁有地下15層樓，還有電影院等設施的生存公寓，最多可容納75人活至少5年。

現年64歲的豪爾(Larry Hall)堅信世界末日一說。他於2010年開始於美國堪薩斯州中部地區，打造自己的第一間「生存公寓」。隨著新冠肺炎大流行，他對世界末日終將來到更深信不疑；如今更將末日公寓的概念，拓展至美國、歐洲與亞洲等地。

※改造自飛彈發射井

他表示，會有這種想法一開始是受到911攻擊事件的啟發。當時，他是1名從事網路工作的企業家，擁有設計、建造電腦數據中心的經驗。

一開始，他想到是買下冷戰時期的洲際彈道飛彈發射井，並改造為世界上最大、擁有抗核打擊的數據中心；事實證明，這樣的想法完全不可行。於是，他改變成設計能提供人們庇護的避難所。

2008年，霍爾以30萬美元的金額購買了阿特拉斯洲際彈道飛彈發射井(Atlas F. Intercontinental Ballistic)。接下來的幾年內，其斥資超過2000萬美元，將廢棄的發射井改造為最先進的地下大都市。深達201英尺、擁有15層樓，最多容納75人，可過上最少5年的自給自足生活。

inside a former missile silo in kansas turned into a luxurious survival condohttps://t.co/Gbzhe8HdNy pic.twitter.com/eenNsUR5df — designboom (@designboom) July 14, 2020

※能承受2萬噸當量的核打擊

他解釋，這個飛彈發射井一開始的設計，可以承受2萬噸TNT當量的核彈頭攻擊，這與2戰時在長崎投下的小胖子核彈差不多。為了進一步加強，他則強化發射井的韌性，加裝9英尺後的混凝土牆。一旦遭到熱核攻擊，牆身可彎曲數英吋也不會因每小時2000英里的衝擊波而破裂。

他強調，「目標是保護居民不受核戰、大流行、流星撞擊或內亂等各種末日災害的威脅」。

除了抗核打擊能力外，「我們還有5部不同的電力系統，還有1個風力渦輪機可、2台柴油發電機，這都可以為整個設施供電。我們還有1個電池備用系統，甚至還儲存足夠的柴油，可以單獨使用2年半」。

※擁有電影院與健身房

Survival Condo makes the rounds about twice a year. Typical coverage is like this article.https://t.co/NQcs8Rn1Ej — Dr. Chris Ellis (@Prep4Disasters) December 16, 2021

此外，最令人印象深刻的是便利性與擬真性。每戶都有現代化廚浴設備與虛擬窗戶；透過虛擬窗戶，可以看到像真實世界的影片投影。當然，居民也能針對自己的需求，客製化專屬宿舍。例如，可安裝地下清真寺或直升機坪，透過隧道直抵自己家。不過，這樣的價格也會更高。

它還擁有75公尺長的游泳池、水療室、桑拿浴室、電影院、健身房、攀岩區、高爾夫球場、大型超市、醫療中心與蔬果種植區。針對水資源部份，除以儲藏可供5年的水以外，還有一台逆滲透機，每天生產1萬加侖的飲用水。

生存公寓包含14個獨立生活區，售價由50萬美元、900平方英呎的酒店客房式套房，到450萬美元、3600平方英呎頂級公寓都有，現已搶購一空。