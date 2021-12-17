NBA近期出現大量球員觸發健康安全協議，據沃納洛斯基(Adrian Wojnarowski)報導，台灣時間今早有多達63名球員觸發協議，湖人也新增2員，分別是主力控球韋斯布魯克(Russell Westbrook)和布雷德利(Avery Bradley)，加上蒙克(Malik Monk)、替補中鋒「魔獸」霍華(Dwight Howard)、塔克(Talen Horton-Tucker)，將用10天約簽「矮湯」艾塞亞湯瑪斯(Isaiah Thomas)。

Thomas is planning to sign a 10-day contract under the hardship exemption, sources said. https://t.co/cKmXwmgMWD — Shams Charania (@ShamsCharania) December 16, 2021

據知名記者查拉尼亞(Shams Charania)跟進報導，由於韋斯布魯克和布雷德利觸發健康安全協議，蒙克、霍華、塔克也都還在隔離階段，湖人將用困難特例簽下一直渴望回歸聯盟的「矮湯」艾塞亞湯瑪斯，合約是短期的10天，而最近艾塞亞湯瑪斯已加入發展聯盟，前幾天還在比賽中大砍42分，相信身手仍處於絕佳狀態。

目前湖人拿下寶貴的三連勝，正處於本季最火熱狀態，不過接連爆出球員觸發健康安全條例，本季狀況逐漸回溫、能為球隊貢獻19.6分7.8籃板8.4助攻的韋斯布魯克也難逃，這下湖人戰力肯定會面臨極大考驗，因此他們簽下同是控球後衛的艾塞亞湯瑪斯，前幾天籃網也遭遇7人未能出賽局面，之後也緊急用困難特例簽下蓋洛威(Langston Galloway)。

現在湖人可用之兵剩主將詹姆斯(LeBron James)、安東尼戴維斯(Anthony Davis)、安森尼(Carmelo Anthony)、貝茲莫爾(Kent Bazemore)、艾林頓(Wayne Ellington)、狄安卓喬丹(DeAndre Jordan)、瑞福斯(Austin Reeves)、隆多(Rajon Rondo)等人，內外都出現缺口，急需人員盡快補上，希望未來不要再有球員觸發協議了！