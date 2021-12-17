新北市長侯友宜日前在臉書發千字長文對1218公投表態，但內容卻還是未明確表態，引發熱議。對此，資深媒體人唐湘龍表示，目前侯友宜跟國民黨之間因核四議題出現矛盾，但他認為，公投結束後，雙方關係會修補的；對於公投結果，唐湘龍預估，應對藍營有利。

據港媒《中評網》17日報導，唐湘龍接受該報記者採訪時表示，目前侯友宜的狀況是卡在核四議題，因為包括核四在內，共有三座核電廠在新北，當然要侯表態就很為難，所以現在國民黨在核四的問題上跟侯友宜之間產生矛盾，唐湘龍認為，公投結束後，雙方關係會有所修補的。

對於即將到來的公投結果，唐湘龍預估結果應對藍營有利，所以侯友宜應可過關，而侯這關如果過了，明年的新北市長選舉就提早結束，外界將會關注侯的2024要怎麼安排。

唐湘龍稱，他早在侯2018選新北市長時就說過，侯友宜是繼前總統馬英九後，國民黨最強人選，而從現在各項民調也可看出，侯友宜的確是2024年國民黨最有希望打贏大選的人，即便發生此次風波，他也沒有改變這想法。