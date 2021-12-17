小編今天（17日）精選5件不可不知的國內外財經大事。年前海運出貨需求爆量，船舶艙位供給缺口擴大，全球主要航線本周應聲全漲！貨代業者透露，長榮15日起美西線GRI（綜合費率附加費）上調500美元、美東線GRI費率上調1,000美元；萬海美西線保證艙位每40呎櫃運價更喊出2萬美元封盤價，為航商首見；估計下個月（2022年1月）還有更多航商跟進補漲。

【1】全球海運 再吹漲價號角

貨櫃三雄從台灣至東南亞航點運價12月也喊漲，陽明16日起開加班、加靠船運價上漲600～1,200美元，創最大漲幅；萬海20日起調漲泰國線運價400～800美元，並新增二艘船舶2,038TEU系列貨櫃輪，其中一艘20日將投入韓國-越南航線。預料在明年1月農曆年前，大陸與東南亞春節放假前將出現一波大出貨潮，全球主要航線運價有機會再戰新高。

【2】富時指數今盤後生效 提防爆量甩尾

證交所與富時國際合編的台灣指數系列於17日盤後生效，台灣50指數成分股新納入欣興（3037），台灣中型100指數成股則新納入遠東新（1402）、宏達電（2498）、文曄（3036）、天鈺（4961）及智原（3035）等。證交所提醒投資人留意，依慣例被動式基金尾盤會做個股調整，宜提防爆量甩尾。

【3】多屋房貸剩4成恐掀「倒屋潮」 銀行高層揭建商爆賺手法

中央銀行再強化選擇性信用管制，尤其把持有房屋三戶（含）以上者的貸款成數一口氣從五成五降至四成，銀行業者指出，恐將掀起預售屋的「倒屋潮」，且由於預售屋的禁止轉讓令，因此已預期屆時交屋會因房貸不足而發生困難的購屋者恐將賣回給建商。

【4】美出口禁令恐擴大 黃崇仁：中芯客戶擬找第二供應商

針對美國可能對中國晶圓代工廠中芯國際實施更嚴厲制裁，出口禁令恐擴大到成熟製程設備，力積電董事長黃崇仁表示，這會讓中芯的客戶產生恐懼感，進而到處尋找第二供應商。而有關美系外資示警半導體產能可能在2023年供過於求，黃崇仁直指分析師根本搞不清楚，只用電腦及手機來看產業成長，沒考慮車用及節能減碳部份，而且現在各家半導體廠產能滿載也簽長約，反問「怎麼會供過於求」。

【5】美聯準會：明年3月結束購債 升息3次

美國聯準會（Fed）台北時間16日例會後宣布，由於經濟接近完全就業，物價持續上揚，決議加快縮減購債速度，疫情期間啟動的超寬鬆政策將提早於明年3月完全退場。此外，Fed官員預期2022年將升息三次，反映對通膨的擔憂使決策者更趨鷹派，為最快明春啟動升息預鋪道路。