聯盟官方17日公布昨天湖人與獨行俠末節與延長賽最後兩分鐘裁判報告，結果讓外界完全傻眼，因為不僅全場出現5次漏判，其中4次都對湖人有利，最誇張的1次誤判，還是韋斯布魯克傳給里夫斯投進絕殺三分球之前，其實他已經走步違例了！

裁判努力想在正規賽「作」給湖人贏的心態，從末節最後兩分鐘出現3次漏判都對湖人有利就可看出，首先在末節還剩1分38秒，韋斯布魯克待在油漆區超過3秒，因為他的腳都沒離開油漆區邊緣，照理來說應該要被吹防守3秒違例才對。

接著是末節還剩19秒，獨行俠後衛布朗生切入上籃，明顯遭到韋斯布魯克打手犯規罰球，裁判也沒吹哨；第4節還剩11秒，湖人的防守反擊，詹姆斯在三分球出手之前，他的軸心腳明顯移動了，應該是次走步了，裁判還是沒有吹哨。

來到延長賽最後25秒，這次換成獨行俠前鋒波爾金吉斯待在油漆區超過3秒，應該是防守3秒違例，裁判也漏吹了；最後一次漏判也是最關鍵的一次，韋斯布魯克在延長賽最後5秒傳給里夫斯投進絕殺三分球之前，他先跨出右腳，這應該是次走步，湖人根本沒有絕殺機會才對！